ضبط سيدة اختطفت طفلة لاستغلالها فى التسول بالجيزة

تمكنت مديرية أمن الجيزة، من ضبط سيدة بالجيزة لارتكابها واقعة اختطاف طفلة لاسغلالها فى أعمال التسول واستجداء المارة.. وإعادة الطفلة لأهليتها.



تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (نجار مسلح - مُقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) أنه حال توجده بأحد المواقف بدائرة القسم، وبرفقته كريمته (سن 5) للتوجه لمحل إقامته بالفيوم قامت إحدى السيدات بمداعبتها، وفوجئ عقب انصرافها بعدم تواجد كريمته.



وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل "لها معلومات جنائية"- مُقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية) تقوم بأعمال التسول واستجداء المارة بنطاق مديريتى أمن القاهرة والجيزة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبرفقتها الطفلة المختطفة.. وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة واختطافها الطفلة المجنى عليها لاستغلالها فى أعمال التسول واستجداء المارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.