حضوره وجوبي، 3 سيناريوهات تحدد مصير أحمد فتوح أمام المحكمة غدا

تنظر محكمة جنايات مطروح، غدا السبت، محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في اتهامه بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، والتسبب في وفاة المجني عليه أمين شرطة.

ومن المقرر أن يحضر "فتوح" جلسة المحاكمة، بعد أن يسلم نفسه لأمن المحكمة قبل انعقاد الجلسة، وسيتم إدخاله قفص الاتهام، خلال نظر القضية، ومرافعة فريق دفاعه، قبل أن تفصل هيئة المحكمة في القضية، سواء بإصدار حكمها في الاتهامات المنسوبة للمتهم، أو تأجيل المحاكمة لموعد آخر، وهناك 3 سيناريوهات تحدد مصير اللاعب أمام المحكمة غدا السبت، هل يدان بتهمة أخرى أم يحصل على البراءة؟.

السيناريو الأول: التصالح مع أهل الضحية

بعدما أعلن محامي أسرة أمين الشرطة السيد الشبكي، ضحية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بأن المحكمة الحسبية بمحكمة أسرة الرمل ولاية على المال، أصدرت موافقتها بالتصريح لزوجة المجني عليه مها محمد إبراهيم، بصفتها الوصية على القاصرتين روان وجودي ابنتي المجني عليه بالتصالح في جريمة القتل بإهمال في جناية مطروح، والمتهم فيها لاعب الزمالك أحمد فتوح، وبناء عليه من المتوقع قانونيا أن تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى القضائية في تهمة القتل الخطأ بالتصالح.

السيناريو الثاني: القيادة تحت تأثير المخدرات

ولكن التصالح لا يعني سقوط تهمتي القيادة تحت تأثير المخدر، وتجاوز السرعة المقررة.

ويقول فهد مرزوق المحامي، إن تصالح فتوح مع أسرة المجني عليه، وحده لا يكفي لبراءته من التهم المسندة إليه في بيان النيابة العامة؛ لأن القتل الخطأ تهمة، والتعاطي تهمة منفصلة، فإذا حدث تصالح ينقضي عنه الاتهام بالقتل الخطأ، وليس القضية.

وأضاف أن لاعب الكرة يعاقب بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، إذا ثبتت عليه التهمة، وفق تعديلات المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، عقوبة من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

السيناريو الثالث: عقوبة السرعة الزائدة

كما أنه في حالة التصالح يواجه المتهم، العقوبة المتوقع تطبيقها بتهمة تجاوز السرعة المقررة، بالحبس لمدة من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 500 جنيه حتى 2000 جنيه، وفقًا لقرار النائب العام في قانون المرور الجديد لعام 2024.

كما نصت المادة 238 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل شخص تجاوز السرعة المقررة، بالحبس لمدة من 6 أشهر إلى 5 سنوات في حالة قتل شخص خطأ نتيجة السرعة الزائدة، أو في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا، أو نتيجة تعاطيه مواد مخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغًا يفيد بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف،قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أمين شرطة أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم متعاطيًا مخدر الحشيش.

وتبين من التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيًّا على النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد " وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك نشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدي إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق بذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد القانون.

وتبين من التحقيقات، وشهود الإثبات في القضية، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "أحمد فتوح" حال قيادته للسيارة خاصته بالطريق الساحلي وحال عبور المجني عليه "أحمد السيد" قام المتهم بالاصطدام به بقوة نتيجة السرعة الزائدة، وذلك حال كون المتهم متعاطيا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت من أقول "م.ص.م" أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة 150 كيلومتر في الساعة، وأبصر عبور المجني عليه فصدمه مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وثبت إيجابية عينة المتهم لجوهر الحشيش، ومن معاينة السيارة محل الواقعة، تبين وجود تلفيات الإكصدام الأمامي والأيسر والرفرف الأمامي والباب الأمامي والمصابيح الأمامية وتهشم في الزجاج الأمامي من الناحية اليسرى، ووجود آثار دماء بالمقاعد الأمامية والطابلوه الخاص بالسيارة، كما ثبت من كتاب مباحث مرور مطروح، أن السرعة المقررة للسيارات الملاكي هي مائة كيلومتر في الساعة.

وباستجواب المتهم أقر بأنه صدم المجني عليه بالسيارة قيادته على سبيل الخطأ مما أحدث إصابته التي أودت بحياته، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.