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حوادث

بحوزتهم ترسانة سلاح، مصرع 3 عناصر إجرامية في بؤرة شديدة الخطورة بكوم أمبو

أسلحة نارية المضبوته
أسلحة نارية المضبوته

لقى 3 عناصر إجرامية يشكلون بؤرة شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة فى كوم أمبو.

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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان مكان اختباء (3 عناصر إجرامية يشكلون بؤرة شديدة الخطورة – سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل – شروع فى قتل - سرقة بالإكراه – إطلاق أعيرة نارية – مخدرات " ومحكوم عليهم بالسجن فى قضايا متنوعة، ومحكوم على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وعُثر بحوزتهم على (رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية –  80 خزينة آلية وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).  
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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