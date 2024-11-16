الشرطة الفرنسية تقطع الغاز عن مطعم محتجز به 4 رهائن

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الشرطة الفرنسية، قامت بقطع الغاز عن مطعم بأحد الأحياء الهادئة في باريس، في ظل تهديد الشخص الذي يحتجز الرهائن بالانتحار.

احتجاز 4 رهائن في باريس

ونشرت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم السبت تفاصيل جديدة عن عملية احتجاز رهائن بمطعم بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بمحاصرة المكان.

الشرطة الفرنسية تحاصر موقع احتجاز الرهائن

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المعلومات تشير إلى أن ابن صاحب مطعم "l'Olivier" في مدينة إيسي ليه مولينو بمنطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس، هو من يحتجز عددا من العمال كرهائن منذ الساعة الواحدة ظهرا.

وأضاف الإعلام المحلي أن محتجز العمال مسلح بسكين، مشيرة إلى أن عددهم بين 3 و4 رهائن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ