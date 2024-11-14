الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الشاباك يحضر مباراة فرنسا والكيان الصهيوني للإشراف على تأمين المشجعين الإسرائيليين

رئيس الشاباك، فيتو
رئيس الشاباك، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الشاباك حضر مباراة فرنسا وإسرائيل للإشراف على تأمين المشجعين الإسرائيليين.

 

رئيس الشاباك يحضر مباراة فرنسا والكيان الصهيوني 

وشهدت مدرجات ملعب "دو فرانس" في ضاحية سان دوني شمالي باريس، مناوشات قوية بين الجماهير الفرنسية مع جماهير المنتخب الإسرائيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية. 

وكانت الشرطة الفرنسية، نشرت اليوم الخميس، الآلاف من عناصرها، لتأمين مباراة لكرة القدم المقامة الآن بين المنتخبَين الفرنسي والإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

فرنسا تتخوف من تكرار سيناريو أمستردام

وجاء ذلك عقب أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام، بعدما تعرض مشجعو فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي للضرب في الشوارع هناك بسبب السلوكيات الاستفزازية لجماهير الاحتلال ومحاولتهم تمزيق العلم الفلسطيني.

txt

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية

txt

تشكيل فرنسا أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الشاباك مباراة فرنسا و إسرائيل إسرائيل فرنسا

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية

تشكيل فرنسا أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

وفاة شقيق حسين الجسمي

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد

أثناء الاشتباكات مع الصهاينة، فرنسي يرفع العلم الفلسطيني أمام ماكرون في المدرجات (فيديو)

فرنسا تتعادل سلبيا مع الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية (صور)

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

«خروا سجدا»، الشعراوي يوضح مظاهر الذلة والعبودية لله في السجود (فيديو)

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads