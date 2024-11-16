صاحب مطعم يحتجز 4 رهائن في باريس، والقوات الخاصة تطوق المكان (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن شخصا قام باحتجاز 4 رهائن بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، فيما قامت الشرطة بمحاصرة المكان.

عملية احتجاز 4 رهائن في باريس

وأوضحت التقارير أن الشخص الذي يحتجز الرهائن هو مالك أحد المطاعم، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسباب احتجاز الرهائن، فيما أكدت وسائل إعلام أخرى أنه من أصول إيطالية ولديه دوافع انتحارية.



وفرضت عناصر من القوات الخاصة الفرنسية طوقا أمنيا وتعمل حاليا على تحرير الرهائن، وتم إقامة حاجز أمني في شارع إرنست رينان بعد قيام مالك مطعم باحتجاز أربعة من موظفيه كرهائن.

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