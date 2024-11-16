شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على رجل بالعاصمة بوينس آيرس، كان بحوزته عدد كبير من الأسلحة النازية القديمة المزينة برموز الرايخ الثالث "من نظام أدولف هتلر سيئ السمعة".

#Policiales Incautaron una gran cantidad de armas y objetos de simbología nazi



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ووفقا لتقرير من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأرجنتيني، صادرت الشرطة أكثر من 60 سلاحا ناريا من منزل الرجل، بما في ذلك 43 بندقية مزينة بعلامات النسر النازي، و15 مسدسا، وخمسة حراب ومدفع رشاش.

وأشار التقرير إلى أن السلطات ضبطت أيضا أعلاما نازية وزيا عسكريا وقبعات وخوذات بالإضافة إلى تماثيل نصفية لهتلر.

رموز الرايخ الثالث من نظام أدولف هتلر سيئ السمعة

ويقع المنزل الذي عثر فيه على الأسلحة في مدينة كويلميس، بالقرب من الحافة الجنوبية للمنطقة الحضرية المترامية الأطراف في بوينس آيرس، العاصمة، وكانت الشرطة تتعقب الرجل بعد سفره إلى الخارج وتورطه في تحقيق بدأته الشرطة الاتحادية في البوسنة والهرسك.

وبعد الحرب العالمية الثانية، هاجر العديد من المسؤولين النازيين بمن في ذلك مشرف معسكر الموت سيئ السمعة أدولف آيخمان إلى الأرجنتين لتجنب المحاكمات بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفق التقرير الذي نقلته وكالة "رويترز".

وفي العام الماضي، داهمت قوات الأمن المحلية وأغلقت مكتبة أرجنتينية كانت تبيع كتبا عن النازية عبر الإنترنت.