أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم
أفادت قناة ABC التلفزيونية الأسترالية، أن العلماء اكتشفوا أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل أرخبيل جزر سليمان، يمكن مقارنة أبعاده بمساحة خمسة ملاعب للتنس.
ووفقا للقناة، عثر العلماء على هذا المرجان خلال رحلة استكشافية تحت الماء إلى سواحل جزر سليمان. ينمو هذا المرجان منفصلا ولا يشكل شعبا مرجانية، ويبلغ عرضه 34 م وقطره 32 م وارتفاعه 5,5 م. وقد اعتقد العلماء في البداية أنهم عثروا على بقايا سفينة غارقة، ولكن اتضح أنه مستعمرة مرجانية عملاقة عمرها 300-500 عام.
مستعمرة مرجانية عملاقة عمرها 300-500 عام
ويشير العلماء إلى أن هذا المرجان ينتمي إلى فصيلة Pavona clavus وله شكل متموج يعكس سطح المحيط، ولونه الرئيسي بني، مع بقع من اللون الأصفر الفاتح والأزرق والأحمر. ووفقا لعالم المحيطات إريك بارون تبدو هذه المستعمرة صحية جدا، بينما تتراجع الشعاب المرجانية في المياه الضحلة بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، ولكن هذه الواحة الكبيرة والصحية في المياه العميقة تبدو كمنارة للأمل.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يشير عالم الأحياء البحرية بيتر مامبي، إلى أن حجم هذه المستعمرة مثير للإعجاب وقد يكون السبب "بعدها عن حزام الأعاصير في المحيط الهادئ. ويبدو أن البيئة التي يوجد فيها هذا المرجان مواتية تماما، ومحمية من العواصف الشديدة"، مضيفا أن حجم المرجان، للأسف، لا يجعله غير معرض للخطر لأنه حتى هذه المستعمرات الكبيرة حساسة للغاية لارتفاع درجات حرارة المحيط الناجم عن تغير المناخ.
وتجدر الإشارة إلى أنه سابقا كانت مستعمرة Big Momma الضخمة التي تنمو بشكل منفصل في المحمية البحرية الوطنية في ساموا الأمريكية، تعتبر الأكبر في العالم، حيث يتجاوز ارتفاعها 6 أمتار، وعرضها 22.2 م، ويصل محيطها إلى 41 م. ويبلغ عمر هذا المرجان حسب المحمية أكثر من 500 عام.
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