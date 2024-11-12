باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

طور فريق من الباحثين في جامعة فيينا للتكنولوجيا روبوتا ذكيا يمكنه تعلم مهام بسيطة والقيام بأعمال منزلية مثل تنظيف أحواض الغسيل وغيرها.

روبوت ذكي لغسل الأطباق

ويعد هذا الابتكار خطوة هامة نحو جعل روبوتات تنظيف المنازل أكثر قدرة على التعامل مع المهام اليومية والأعمال المنزلية بفعالية كبيرة.

ويتمتع الروبوت الجديد بقدرة فريدة على التعلم الذاتي، حيث يعتمد في تعلمه على مزيج من الملاحظة والبيانات اللمسية المأخوذة من الحركات البشرية.

وعلى سبيل المثال، يتعلم الروبوت كيفية تحريك إسفنجة على الحواف المنحنية والمعقدة لحوض الغسيل، وهي مهمة كانت تعتبر في السابق صعبة للغاية من حيث البرمجة، نظرًا للعديد من العوامل مثل الزاوية المناسبة والسرعة المطلوبة والضغط الذي يجب تطبيقه.