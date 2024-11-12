الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

روبوت تنظيف المنازل،فيتو
روبوت تنظيف المنازل،فيتو

طور فريق من الباحثين في جامعة فيينا للتكنولوجيا روبوتا ذكيا يمكنه تعلم مهام بسيطة والقيام بأعمال منزلية مثل تنظيف أحواض الغسيل وغيرها.

روبوت ذكي لغسل الأطباق

ويعد هذا الابتكار خطوة هامة نحو جعل روبوتات تنظيف المنازل أكثر قدرة على التعامل مع المهام اليومية والأعمال المنزلية بفعالية كبيرة.

ويتمتع الروبوت الجديد بقدرة فريدة على التعلم الذاتي، حيث يعتمد في تعلمه على مزيج من الملاحظة والبيانات اللمسية المأخوذة من الحركات البشرية.

وعلى سبيل المثال، يتعلم الروبوت كيفية تحريك إسفنجة على الحواف المنحنية والمعقدة لحوض الغسيل، وهي مهمة كانت تعتبر في السابق صعبة للغاية من حيث البرمجة، نظرًا للعديد من العوامل مثل الزاوية المناسبة والسرعة المطلوبة والضغط الذي يجب تطبيقه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

جامعة فيينا روبوت ذكي روبوتات روبوت فيينا

مواد متعلقة

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

أول روبوت سعودية تثير الجدل بـ"Arabs Got Talent" وتعليق مثير من باسم يوسف (فيديو)

سعره يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف دولار، إيلون ماسك يكشف عن روبوت جديد

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

رودري: الكرة الذهبية تقدر الاستمرارية وغياب ريال مدريد لم يؤلمني

منوعات

المزيد

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

يحتمى به منذ اندلاع حرب غزة.. ماذا تعرف عن مخبأ نتنياهو السري تحت الأرض؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads