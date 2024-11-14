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بالدبوس والدبكة الفلسطينية.. حسين فهمي يتصدر «القاهرة السينمائي».. المشاهير: الفن المصري يعود لكبريائه.. رسائل مؤثرة لـ رئيس المهرجان: طلعت تقيل.. و«المحروسة» رجعت لقوتها

فلسطين في مهرجان
فلسطين في مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

حسين فهمي، تصدر اسم الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، تريند مصر والوطن العربي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد ظهوره وزوجته بدبوس علم فلسطين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة بين المشاهير ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

حسين فهمي يثير الإعجاب في مهرجان القاهرة السينمائي


وصف العديد من مشاهير الفن والسياسة والإعلام موقف حسين فهمي بأنه موقف "مشرف"، ووجهوا له ولمهرجان القاهرة السينمائي رسائل شكر وتقدير عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب اهتمام المهرجان بفلسطين، حيث ارتدى حسين فهمي وبعض الفنانين الحاضرين للمهرجان دبوس العلم، بينما ارتدى البعض الأخر من الفنانيين "الكوفية الفلسطيني".   

حسين فهمي وزوجته يضعان دبوس علم فلسطين، فيتو
حسين فهمي وزوجته يضعان دبوس علم فلسطين، فيتو


وعلقت عالمة المصريات مونيكا حنا على ارتداء حسين فهمي لدبوس فلسطين قائلة: "أنا فخورة باللي عمله الفنان حسين فهمي…يارب ادينا فنانين ومثقفين واعيين وواثقين من نفسهم زي كدا، ديه طريقة النجاة الوحيدة لأي مجتمع في محنته…" 
وردت الفنانة فيدرا فقالت: "سعيده جدا بحسين فهمي… جدا. ومش ترند ولا بروباحاندا، حسين راجل في يوم من الأيام ساب الأمم المتحدة وانتقدها بشدة في ٢٠٠٦ بسبب لبنان.. موقف مُشرّف.. الفنان المصري حسين فهمي الذي يرأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يرفض مُشاركة أي شركة من الشركات المُقاطعة لرعاية المهرجان. الكبير كبير يا جماعه. "

حسين فهمي طلع تقيل


وقال الدكتور عمار علي حسن، أستاذ الاجتماعي السياسي: " فعل حسين فهمي وقال كثيرًا مما تختلف فيه معه، لكن موقفه الأخير كان لافتًا ومهمًّا وعظيمًا. موقف واحد، وصورة واحدة، أعادت لفن التمثيل المصري بعض كبريائه الذي استباحه من ينفقون ببذخ، كي يدفعوه إلى الاتجاه الخاطئ."
أما الكاتب الساخر عمر طاهر فقال: "طلعت تقيل يا واد فعلًا موشكرين"

منع شركات المقاطعة من رعاية مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو
منع شركات المقاطعة من رعاية مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو


وعلقت الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان، رئيس قسم الإنتاج الإبداعي الأسبق بأكاديمية الفنون وعضو اتحاد كتاب مصر، قائلة: "الواد التقيل.. حقيقي تقيل بثقافته وفلسفته في الحياة وفنه الكبير ودماغه العالية.. حسين فهمي صديق نحبه ونتعاطف معه وندعو له بدوام النجاح والتألق.. ونعزيه في فقده وفقدنا للفنان مصطفى فهمي برغم الحزن الساكن في القلب يستمر في العطاء هم دول ولادك يا مصر".
وقالت الإعلامية هالة سرحان: "في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي ألوان علم فلسطين تتوج الإضاءة والكوفية الفلسطينية تألقت، ديكور وفرقة غزة تقدم الدبكة وتصدح انا دمي فلسطيني. فلسطيني. هدية المهرجان دبوس علم فلسطيني وهناك قسم خاص لافلام غزة وقسم للفيلم الفلسطيني مسابقة وعروض سينمائية"

رفض رعاية شركات المقاطعة لمهرجان القاهرة


ورد العداء عمرو أحمد قائلًا: "تحية للفنان حسين فهمي مش بس لأنه رفض رعاية شركات المساعدة للاحتلال لمهرجان القاهرة لأ، وكمان عشان علم فلسطين الذي نور البدلة.. قضية فلسطين قضية تربينا عليها طول عمرنا وهتفضل قضيتنا..."
وقالت الكاتبة دكتورة داليا سعودي: "شكرًا رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شكرًا حسين فهمي في وسط أحزانك الشخصية على هذا الصمود المشرف، شكرًا لهذه اللفتة التي تنعش القضية الفلسطينية في القلوب وتؤكد على التزام الشعب المصري بثوابته الوطنية."

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالدبكة الفلسطينية، فيتو
افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالدبكة الفلسطينية، فيتو


أما البلوجر الفلسطينية ديدو فعلقت قائلة: "ساعات كتير أوي المسئولية بتجبرنا علي إستكمال العمل بالرغم من أي مشاعر حزن، عشان زي ما كبرنا واتعلمنا العرض لازم يستمر The show must go on " من كلمة  حسين فهمي في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولى.. رئيس المهرجان الفنان حسين فهمى حفل افتتاح مهرجان القاهرة، على عهدي على ديني أنا دمي فلسـطيني"

مصر تعود لمكانتها الطبيعية في الفن


ورد البلوجر محمد المنياوي قائلًا: "هي أكيد صدفة مش مقصودة أنه يكون في نفس الليلة التي تقام في بلد آخر حفلات.. كان في مصر حفل افتتاح مهرجان السينما الراقي عنوانه السينما الفلسطينية... ومسرح محترم فيه ناس مرتدية اللبس الفلسطيني الشهير والخلفية شاشات ضخمة عليها الشال الفلسطيني والرقص على اغاني فلسطينية، وكمان المهرجان معمول بدون رعاة منتجاتهم مقاطعة أو بتدعم الكيان والرعاة كلهم مصريين 100%.. رغم أنها أكيد صدفه بس الواحد حاسس بالفخر ان مصر تاني في مكانها الطبيعي الراقي القوي اللي دايما يعلم.. شكرا للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، وشكرا لكل القائمين عليه... شكرا جدا لكل قرار حسسنا بالفخر."

محمود قابل بالدبوس والكوفية الفلسطيني، فيتو
محمود قابل بالدبوس والكوفية الفلسطيني، فيتو


أما البلوجر سارة علام شلتوت، دكتوراه في جامعة سانت أندروز وجامعة إدنبرة، فقالت: "هي دي مصر التي في خاطري.. الفن يعبر عن هموم الناس وآلامهم وأفكارهم  ويشتبك مع قضاياهم.. شكرًا حسين فهمي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي".
 

أبرزها رفضه رعاية شركات المقاطعة، 3 قرارات لـ حسين فهمي بمهرجان القاهرة السينمائي دعما لفلسطين

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