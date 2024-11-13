حسين فهمي: حرصت على أن يكون المهرجان بسيطا وله كلمة، ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة

قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45: "حرصت على أن يكون المهرجان في منتهي البساطة وله كلمة وتواجد، وأن يكون في دار الأوبرا".

مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام بالقاهرة السينمائي

وتابع: "في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حرصنا على أن يبقى عندنا مجموعة كبيرة من الأفلام وعددهم 190 فيلما من 50 دولة ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة".

ترميم الأفلام القديمة

وأضاف: "قمنا بترميم 10 أفلام من أهم أفلام السينما المصرية، ومنها شيء من الخوف والقاهرة 30 والمستحيل وبين القصرين، ونقوم بترميم 12 فيلما آخر خلال الفترة المقبلة".



وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.