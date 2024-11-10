مكتب نتنياهو: نتعرض لهجوم منظم هدفه ضرب قيادة الدولة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتنياهو يتعرض لهجوم شرس وحملة منظمة لضرب قيادة الدولة.

استجوابات في مكتب نتنياهو

وقال مكتب نتنياهو في البيان الصادر عنه اليوم الأحد، أن حماس وحزب الله تلقيا نصوصا سُربت من اجتماعات حساسة ولم يتم فتح أي تحقيق.

وبالأمس السبت ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها أن محققي الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا عدة تعصف بالديوان.

ويوم الجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة.

مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها، بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.

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