الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

عقب أحداث أمستردام، نتنياهو يفتح المجال أمام يهود هولندا للعودة إلى إسرائيل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة  إننا نعمل  على إتاحة المجال لمن يريد العودة من أمستردام إلى إسرائيل بعد أحداث أمس".

نتنياهو يفتح المجال لمن يريد العودة من أمستردام إلى إسرائيل

وأضاف نتنياهو في حديثه إننا  مستعدون لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى للفرق الإسرائيلية في أوروبا".

وفي وقت سابق دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان يهود أوروبا إلى مغادرة القارة والانتقال إلى إسرائيل، محذرًا من تكرار مآسي المحرقة. 

ليبرمان يدعو يهود أوروبا إلى مغادرة القارة والانتقال إلى إسرائيل

وقال ليبرمان في تصريحاته الأخيرة: "لا تسوفوا وتترددوا كما حدث عشية المحرقة، يجب عليكم مغادرة كل شيء والقدوم إلى إسرائيل فورًا".  

وجاءت هذه الدعوة عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة أمستردام، والتي أثارت مخاوف متزايدة بين الجاليات اليهودية في أوروبا من تصاعد مظاهر العنف والعداء تجاههم. 

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