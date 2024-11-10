نتنياهو يعترف بمسئوليته عن تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تحمل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة الاستدعاء “البيجر” في ‎لبنان.

تفجير أجهزة الاستدعاء واغتيال نصر الله

ونقلت هيئة البث عن نتنياهو بشأن تفجير أجهزة الاستدعاء في ‎لبنان: "لم أصغ إلى التحذير بأن واشنطن ستعارض العملية.. وعملية تفجير أجهزة الاستدعاء واغتيال نصر الله تمت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية".

إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت

في سياق متصل، وجه رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في جيش الاحتلال، آموس يدلين، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه "لم يتعلم من الماضي" بعد إقالته وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت وسط أزمة متعددة الجبهات.

وأكد يدلين أن قرار إقالة جالانت يضر بالأمن القومي ويفتح الباب أمام "انقسامات داخلية قد تؤدي إلى كارثة أمنية".

وأشار يدلين إلى أن جالانت كان قد عارض قانون التهرب من الخدمة العسكرية وحرص على تمرير صفقة تبادل، وهي مواقف عكست التزامه بالأمن القومي، مضيفًا أن إقالته وسط هذه التوترات سيعزز استغلال الأعداء للأزمة الداخلية.