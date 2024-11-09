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خارج الحدود

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يفتح النار على نتنياهو: يهدد الأمن القومي

نتنياهو
نتنياهو

وجه رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في الجيش الإسرائيلي، آموس يدلين، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه "لم يتعلم من الماضي" بعد إقالته وزير الدفاع يوآف جالانت وسط أزمة متعددة الجبهات. 

وأكد يدلين أن قرار إقالة غالانت يضر بالأمن القومي ويفتح الباب أمام "انقسامات داخلية قد تؤدي إلى كارثة أمنية".

وأشار يدلين إلى أن جالانت كان قد عارض قانون التهرب من الخدمة العسكرية وحرص على تمرير صفقة تبادل، وهي مواقف عكست التزامه بالأمن القومي، مضيفًا أن إقالته وسط هذه التوترات سيعزز استغلال الأعداء للأزمة الداخلية.

كما حذر يدلين من إقالة رئيس جهاز الشاباك والمستشارة القانونية لإعاقة التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، واعتبر هذه الخطوات "محاولة للسيطرة على القضاء"، ما ينذر بمزيد من التوتر الداخلي ويهدد استقرار الدولة.

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