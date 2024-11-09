السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: شرطة الاحتلال استجوبت مسؤولين بمكتب نتنياهو على خلفية قضايا التسريبات

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت  القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن محققي الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا عدة تعصف بالديوان.

وبالأمس الجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن  مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة.

 مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.

المستشارة القضائية تصدق على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو 

وأكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقريرها أنه بعد تصديق المستشارة القضائية يمكن للمحققين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.

txt

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يفتح النار على نتنياهو: يهدد الأمن القومي

txt

المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل

مواد متعلقة

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يفتح النار على نتنياهو: يهدد الأمن القومي

المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

مسئول إسرائيلي يكشف نية نتنياهو تجاه حرب غزة بعد فوز ترامب

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء (فيديو)

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

تصالح حسين الشحات والشيبي (صور)

أسعار السيارات الشعبية تتراجع بشكل مفاجئ

خبير اقتصادي يكشف عن شرطين أساسيين لصندوق النقد بشأن مصر(فيديو)

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

والد الطفل ضحية الإهمال الطبي: الطبيب أعطى نجلي مضادًا حيويًا رغم الحساسية

منوعات

المزيد

العثور علي نقود أثرية في مدينة أهل الكهف التركية

محكمة تركية تدين إمرأة ضربت زوجها بغطاء قدر الطبخ

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 9/11/2024

المزيد

انفوجراف

5 مبادئ استندت إليها المحكمة في القضاء بعدم دستورية الأجرة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (4 – 4)

بعد تكرار حالات الوفاة أثناء الصلاة، ما هي علامات حسن الخاتمة؟

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads