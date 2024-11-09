إعلام عبري: شرطة الاحتلال استجوبت مسؤولين بمكتب نتنياهو على خلفية قضايا التسريبات

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن محققي الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا عدة تعصف بالديوان.

وبالأمس الجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة.

مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة

وفي السياق ذاته أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.

المستشارة القضائية تصدق على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو

وأكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقريرها أنه بعد تصديق المستشارة القضائية يمكن للمحققين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.

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