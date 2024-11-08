أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يفوز على سموحة بثنائية في الدوري، محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أكتوبر، قانون الرياضة الجديد أمام البرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على لقطة تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على لاعب زد في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

وأثارت لقطة تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على لاعب زد جدلا واسعا داخل الوسط الرياضي خلال الساعات الأخيرة، بشأن أحقية زد لركلة جزاء أم لا.



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” نقل مباراة مكابي تل أبيب القادمة ضد بيشكتاش التركي في الدوري الاوروبي إلى ملعب محايد.



جاء ذلك بعد أن تقدمت الحكومة التركية بعد احداث أمستردام بطلب نقل مباراة بيشكتاش وفريق دولة الاحتلال لدولة محايدة؛ لأنها لا تعرف المصير الذي سيحدث للفريق وجماهيره حال قدومهم لتركيا.

ألعاب القوى، أسفرت انتخابات ألعاب القوى عن فوز العميد حاتم فودة بمنصب رئيس الاتحاد، بعد منافسة قوية مع كل من، وليد عطا وخالد عبد السلام وماجد السيد.



وحصل حاتم فودة على 55 صوتا مقابل 10 أصوات لوليد عطا، و4 أصوات لخالد عبد السلام لينصب نفسه رئيسا لاتحاد ألعاب القوى خلفا للرئيس السابق سيف شاهين.

انسحب فريق الاتحاد السكندري سيدات أمام الأهلي بعد مرور 36 دقيقة فقط من اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد النادي فرع القاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.



وشهدت المباراة انسحاب فريق الاتحاد السكندري سيدات بعد 36 دقيقة فقط عقب أحرز فريق النادي الأهلي 8 أهداف.



يغادر مساء اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة جهازه المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازة لمدة خمسة أيام، يعود بعدها إلى القاهرة لمواصلة تدريبات الفريق، استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز ودوري ابطال إفريقيا.



وكان كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف النشاط المحلي لارتباط المنتخب بمباراتي بتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا



تصدرت مصر جدول ترتيب البطولة الأفريقية للتجديف بـ11 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الأول من البطولة المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي والمستمرة حتى يوم الاثنين المقبل.

وحصدت مصر 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية.

وجاءت تونس في المركز الثاني بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية.

حقق نادي الزمالك فوزا صعبا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة .

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفي سلبي أحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك.



أطلق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصريحات نارية في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك سموحة بالدوري الممتاز.



حصد المحترف المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب داخل فريق ليفربول الإنجليزي، لشهر أكتوبر الماضي.

وأعلن الفريق الإنجليزي عن فوز صلاح بالجائزة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “ اكس ” حيث قام بنشر صورة للفرعون المصري رفقة الجائزة وعلقت “ مو يفعلها مجددا، صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر ”.



أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، إحالة قانون الرياضة، إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته الأسبوع المقبل.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: "طرحت على رئيس الوزراء خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانيات التي تمتلكها مصر خاصة البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية فخامة الرئيس في 2014 وحتى الآن".