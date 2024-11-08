دوري الكرة النسائية، الاتحاد السكندري ينسحب أمام الأهلي بعد تلقيه 8 أهداف

انسحب فريق الاتحاد السكندري سيدات أمام الأهلي بعد مرور 36 دقيقة فقط من اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد النادي فرع القاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة انسحاب فريق الاتحاد السكندري سيدات بعد 36 دقيقة فقط عقب أحرز فريق النادي الأهلي 8 أهداف.

تشكيل سيدات الأهلي أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: نورا خالد وحبيبة عمر ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ونور إدريس وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأمل ناصر وندى خالد وشهد هشام وسارة كرد وجنى محمود وكاميليا الديب وهاجر ماجد وشارتي روبن.