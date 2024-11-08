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رياضة

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش

جماهير مكابي
جماهير مكابي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” نقل مباراة مكابي تل أبيب القادمة ضد بيشكتاش التركي في الدوري الاوروبي إلى ملعب محايد. 

جاء ذلك بعد أن تقدمت الحكومة التركية بعد احداث أمستردام بطلب نقل مباراة بيشكتاش وفريق دولة الاحتلال لدولة محايدة؛ لأنها لا تعرف المصير الذي سيحدث للفريق وجماهيره حال قدومهم لتركيا.

وأعلنت شرطة أمستردام أن خمسة أشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى بعد اندلاع أعمال شغب عنيفة أعقبت مباراة كرة القدم بين فريقي أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب.

وأفادت الشرطة في بيان لها أنه تم اعتقال 62 شخصًا على خلفية هذه الأحداث، وأكدت أن التحقيقات جارية حول تقارير تفيد بوقوع احتجاز رهائن محتمل خلال أعمال الشغب.

 كما أشارت الشرطة إلى أنها عثرت على عدد من الأشخاص الذين سبق الإبلاغ عن فقدانهم خلال الفوضى.

وتواصل السلطات الأمنية في هولندا تكثيف جهودها لمعرفة تفاصيل الحادث والتوصل إلى أسباب اندلاع الشغب الذي أثار مخاوف واسعة بين سكان المنطقة.

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