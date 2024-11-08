مصر تتصدر بـ 11 ميدالية، نتائج منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية للتجديف (صور)

البطولة الأفريقية للتجديف، تصدرت مصر جدول ترتيب البطولة الأفريقية للتجديف بـ11 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الأول من البطولة المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي والمستمرة حتى يوم الاثنين المقبل.

مصر تتصدر بـ11 ميدالية منافسات اليوم الأول

وحصدت مصر 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية.

وجاءت تونس في المركز الثاني بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية.

وجاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية للفراعنة من نصيب عمر حسام الدين في منافسات فردي خفيف الوزن رجال تحت 23 سنة، أدهم محجوب في منافسات فردي خفيف الوزن رجال، وفي منافسات زوجي مزدوج ناشئين حصد الميدالية الذهبية زياد سلامة ومحمد هاني متولي.

وفي زوجي مزدوج الرجال حصد أيضا الميدالية الذهبية عبدالخالق البنا وسيف عز والميدالية الذهبية جنى وائل في منافسات فردي سيدات تحت 23 سنة والميدالية الذهبية في منافسات رباعي مزدوج السيدات حصدتها كل من غادة ندا، مريم عبداللطيف، إيمان الشرقاوي، نور الهدى عرفة.

منافسات زوجي مزدوج ناشئات والميدالية الفضية

فيما جاءت الميداليات الفضية من نصيب الثنائي سهيلة إبراهيم، جنى السيد في منافسات زوجي مزدوج ناشئات والميدالية الفضية في منافسات زوجي مزدوج خفيف الوزن سيدات تقى هشام، هنا عبدالحميد، وياسمين هويدي في منافسات فردي خفيف الوزن سيدات تحت 23 سنة والميدالية الفضية في منافسات زوجي مزدوج رجال تحت 23 سنة من نصيب عبدالرحمن سعد، محمد عبدالمحسن فيما حصدت الميدالية البرونزية الثنائى غادة ندا، إيمان الشرقاوي.

وشاركت مصر اليوم الجمعه في 11 سباق مع تونس والجزائر وليبيا وأوغندا كما تشارك مصر غدا السبت أيضا في 11 سباق مع دول تونس والجزائر وليبيا والسودان وكوت ديفوار.

ويشارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

ويضم منتخب مصر 30 لاعبا ولاعبة وهم عبد الخالق البنا، سيف عز، عمر القماطي، زياد سلامة، سيد يحي، علي علاء، عمر حسام الدين، ادهم محجوب، احمد العتيق، محمد عبدالمحسن، عبدالرحمن سعد، مصطفى قنديل، يحيى زكريا، محمد عبدالمقصود، محمد هاني متولي، ياسين القماطي، ومن اللاعبات غادة ندا، مريم همام، إيمان الشرقاوي، ياسمين هويدي، جنى وائل، تقى هشام، جنى السيد، سهيلة إبراهيم, هنا خالد، مريم عوض الله، نور الهدى عرفة، ربى حسام الدين، حبيبة محسن.

إقامة منافسات التجديف الكلاسيك

وتقرر إقامة منافسات التجديف الكلاسيك أيام 8، 9، 10، 11 نوفمبر الجاري فيما تقام منافسات التجديف الشاطئ يومي 10، 11 نوفمبر الجاري وتنطلق المنافسات يوميا بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا.

يدير البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للبطولة الإفريقية للتجديف كل من مصطفى العطار رئيس اللجنة الفنية، اللواء عمرو رجائي المدير الفني والعميد محمد سلامة المدير الإداري للبطولة ومجدي عفيفي المدير الإداري للمنتخبات ودكتور محمد حسين رئيس لجنة المعلومات والتكنولوجيا في البطولة الأفريقية التجديف.

ويضم الجهاز للفني للمنتخب المصري عادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبدالحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن.