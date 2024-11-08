الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يغادر إلى سويسرا رفقة جهازه المعاون

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يغادر مساء اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة جهازه المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازة لمدة خمسة أيام، يعود بعدها إلى القاهرة لمواصلة تدريبات الفريق، استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز ودوري ابطال إفريقيا.

وكان كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف النشاط المحلي لارتباط المنتخب بمباراتي بتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 

وأخطر كولر لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة أسبوع،  بعد انتهاء مباراة زد بالأمس على أن يعود الفريق الى التدريبات يوم الجمعة المقبل استعدادا لمباريات الفريق بيطولة الدوري 

وكان الأهلي حقق الفوز على زد في الجولة الثانيه لبطولة الدوري الممتاز، بهدف دون رد أحرزه طاهر محمد طاهر ليتصدر الأهلي البطولة بست نقاط وستة أهداف 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

وفاز الأهلي أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدورى المصرى الممتاز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بطولة أمم أفريقي بطولة الدوري الممتاز تصفيات بطولة امم افريقيا طاهر محمد طاهر

مواد متعلقة

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

أخبار الأهلي، قرار من الجهاز الفني بعد تخطي زد.. وجلسة مرتقبة بين الخطيب وكولر

الأكثر قراءة

طقس الغد، موعد وأماكن سقوط الأمطار المتوسطة

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

كانت كل حاجة في حياتي، أحمد شيبة يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو)

ناصر منسي يعاقب حارس سموحة ويسجل هدف التقدم للزمالك

الزمالك يحافظ علي تقدمه بهدف أمام سموحة بعد مرور 15 دقيقة (صور)

آخر تحديث، أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الجمعة 8/11/2024

منوعات

المزيد

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع الرأس الأخضر.. ليفربول ضد أستون فيلا.. تشيلي أمام آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رجس من عمل الشيطان، الأوقاف تحذر من خطر القمار الإلكتروني على الأفراد والمجتمعات

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما حكم دفن الموتى ليلًا، وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads