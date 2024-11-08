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رياضة

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

 علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على لقطة تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على لاعب زد في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على زد بهدف في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وأثارت لقطة تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على لاعب زد جدلا واسعا داخل الوسط الرياضي خلال الساعات الأخيرة، بشأن أحقية زد لركلة جزاء أم لا. 

 ووجه أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى المهندس نجيب ساويرس قال فيها: “ الأهلي وزد أخوات يا هندسة. مش ضربة جزاء إلي هتخسرنا بعض ”، ليرد ساويرس قائلا “ عندك حق.. نمشهيا المره دي ”. 

 كما قام أحد المتابعين هو الأخر بنشر صورة لتدخل لاعب الأهلي على لاعب زد وكتب “ فينك مش شايفك، ليرد ساويرس: ” بدور على حكم ياباني".

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