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رياضة

محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أكتوبر

صلاح
صلاح

حصد المحترف المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب داخل فريق ليفربول الإنجليزي، لشهر أكتوبر الماضي. 

وأعلن الفريق الإنجليزي عن فوز صلاح بالجائزة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “ اكس ” حيث قام بنشر صورة للفرعون المصري رفقة الجائزة وعلقت “ مو يفعلها مجددا، صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر ”. 

في سياق آخر، تنطلق الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025، غدا السبت بالعديد من المواجهات القوية أبرزها صدام ليفربول ضد أستون فيلا، ومانشستر سيتي ضد برايتون.

ويحتل المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بالتساوي مع كولر بالمر لاعب تشيلسي. 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الحادية عشر

1- إيرلنج هالاند، مانشستر سيتي: 11 هدفا.

2- بريان مبيومو،  برينتفورد: 8 أهداف

3- كريس وود، نوتنجهام: 8 أهداف

4-محمد صلاح، ليفربول: 7 أهداف 

5- كول بالمر، تشيلسي: 7 أهداف

6- نيكولاس جاكسون، تشيلسي: 6 أهداف 

7-  داني ويلباك، برايتون: 6 أهداف

8- يوان ويسا،  برينتفورد: 5 أهداف

9- أولي واتكينز، أستون فيلا: 5 أهداف

10- لويس دياز، ليفربول: 5 أهداف

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