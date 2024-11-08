6 تصريحات نارية لـ جوميز عقب مباراة الزمالك وسموحة

أطلق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصريحات نارية في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك سموحة بالدوري الممتاز.

وجاءت أبرز تصريحات جوميز كالتالي:"

نادي الزمالك يعاني ماديًا، ويجب أن نحل مشاكل اللاعبين المادية أولًا ومشاكل النادي ونفكر بعد ذلك في الصفقات الجديدة. لازم النادي يقفل على نفسه على سبيل المثال أنا حطيت قائمة الماتش وبعد ساعة اتسربت لازم نبقى أقوياء في كل حاجة. لست راضيًا عن الطريقة التي يدافع بها الزمالك في مباراة سموحة، وكنا نفتقد الكرة بسرعة. فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر أمام سموحة ولكنه حقق الفوز وحصد الثلاث نقاط. لدينا مشاكل كثيرة في الفريق بسبب النقص العددي نعمل على حلها في الفترة المقبلة، وأكد أنه يركز حاليًا على المجموعة الموجودة معه. ليس الحل دائمًا التعاقد مع لاعبين جدد والأهم أن يكون هناك تنظيم واحترافية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة

حقق نادي الزمالك فوزا صعبا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة .

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفي سلبي أحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك.