نجوم مصر يبرم عقود احتراف لـ مسعود وباولو وزيزو بعد فوزه على الواسطى

أبرم مجلس إدارة نجوم مصر برئاسة المستشار فايز عبد العظيم، عقود احتراف لثلاثة من لاعبيه الناشئين، وذلك تمهيدًا لمشاركتهم مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، بناء على طلب من وليد جابر المدير الفني للفريق الأول، والذي أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعبين الثلاثة وطلب تصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول.

نجوم مصر يبرم عقود احتراف لثلاث ناشئين

واللاعبين الثلاثة الذين أبرم لهم العقود هم: محمد حسين مسعود مواليد 2007 ويلعب مهاجم، وحسام باولو مواليد 2005 ويلعب ظهير أيمن، وعبد العزيز زيزو مواليد 2003 ويلعب مدافع.

ويشترك الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم مصر يشارك بمجموعة شمال الصعيد بالقسم الثاني، وحقق فوزًا هامًّا، الجمعة، على نظيره الواسطى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما بدوري بالقسم الثاني.

فوز نجوم مصر على الواسطى بثلاثية

جاءت المباراة التي أقيمت على ملعب نجوم مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة شمال الصعيد بالقسم الثاني، وأحرز ثلاثية نجوم مصر كلا من أدهم خالد في الدقيقة 45 وكريم هاني "هدفين" في الدقيقتين 60 و62 من عمر المباراة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الواسطى عند 5 نقاط.