الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يكلف الصحة بتجنب ملاحظات رصدتها حملات التفتيش

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

 

وأشار المحافظ، إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

 

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمكتب صحة ثالث والرعاية الصحية بمدينة بني سويف، والوحدات الصحية بقريتي على حمودة - جزيرة أبو صالح بناصر، وقريتي منشأة أبو مليح، بني حلة بسمسطا.

 

وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات،وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية كل وحدة،ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة.

 

حيث تم متابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية بتلك الوحدات، وذلك من خلال المرور المفاجئ لمتابعة انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والأمصال، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض ملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات

 

من جهته كلف المحافظ مسؤولي قطاع الصحة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات المذكورة، وتكثيف المرور على الوحدات الصحية، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافي السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

 

محافظ بني سويف: إزالة 183 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إصابة 8 أشخاص في حادث سير ببني سويف

عضه في صباعه، تفاصيل تعدي ولى أمر على معلم في بنى سويف

محافظ بني سويف يبحث مع تيتان موقف تشغيل وصيانة مصانع تدوير المخلفات

كشف غموض العثور على جثة مُسن بمسكنه في بني سويف

مبادرة لعلاج حالات الشفة الأرنبية وسقف الحلق في بنى سويف

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور

قطار ينهى حياة طالب أزهري بمزلقان الواسطى في بنى سويف

بالأسماء، إصابة 3 شباب في حادث انقلاب توكتوك ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف: إزالة 183 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إصابة 8 أشخاص في حادث سير ببني سويف

عضه في صباعه، تفاصيل تعدي ولى أمر على معلم في بنى سويف

محافظ بني سويف يبحث مع تيتان موقف تشغيل وصيانة مصانع تدوير المخلفات

كشف غموض العثور على جثة مُسن بمسكنه في بني سويف

مبادرة لعلاج حالات الشفة الأرنبية وسقف الحلق في بنى سويف

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء

الكويت تسحب الجنسية من 489 شخص

متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة بيع بحيرة البردويل

بدء تطبيق التوقيت الشتوي، غدًا

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

اشترِ الذهب بالتدريج وبحرص، خبير اقتصادي يحذر مستثمري المعدن الأصفر بعد ارتفاع أسعاره

منوعات

المزيد

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 31-10-2024 في بداية التعاملات

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 31-10-2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

طرق التقديم فى قرعة الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads