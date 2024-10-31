الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 183 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه قد تم إزالة 183 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة، ضمن حملات الموجة الـ24 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها  اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

 

وذلك في إطار جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.

 

إزالة 183 حالة تعد ببني سويف

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى إزالة: 43 حالة تعدٍّ على مساحة 1846 متر من أراضي أملاك الدولة و140 حالة على مساحة 5 أفدنة و13 قيراط أرض زراعية خاصة. 

 

وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة في 12 الشهر الجاري وحتى أمس الأربعاء، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

 

يُذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في  12 أكتوبر وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية  في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024م.

 

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