نجوم مصر يتخطى الواسطى بثلاثية نظيفة في دوري القسم الثاني
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم مصر على نظيره الواسطى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة بالقسم الثاني.
جاءت المباراة التي أقيمت على ملعب نجوم مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة شمال الصعيد بالقسم الثاني.
أحرز ثلاثية نجوم مصر كل من أدهم خالد في الدقيقة 45 وكريم هاني "هدفين" في الدقيقتين 60 و62 من المباراة.
بهذه النتيجة يرفع نجوم مصر رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الواسطى عند 5 نقاط.
الجدير بالذكر أن نجوم مصر يقوده فنيًا وليد جابر، بينما يقود الواسطى أحمد بكري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.