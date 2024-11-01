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نجوم مصر يتخطى الواسطى بثلاثية نظيفة في دوري القسم الثاني

فريق نجوم مصر
فريق نجوم مصر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم مصر على نظيره الواسطى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة بالقسم الثاني.

جاءت المباراة التي أقيمت على ملعب نجوم مصر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة شمال الصعيد بالقسم الثاني.

أحرز ثلاثية نجوم مصر كل من أدهم خالد في الدقيقة 45 وكريم هاني "هدفين" في الدقيقتين 60 و62 من  المباراة.

بهذه النتيجة يرفع نجوم مصر رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الواسطى عند 5 نقاط.

 

الجدير بالذكر أن نجوم مصر يقوده فنيًا وليد جابر، بينما يقود الواسطى أحمد بكري.

 

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دوري القسم الثاني نادي نجوم مصر نادي الواسطى

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