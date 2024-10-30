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محافظ بني سويف يبحث مع تيتان موقف تشغيل وصيانة مصانع تدوير المخلفات

محافظ بني سويف يبحث
محافظ بني سويف يبحث موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، في مكتبه المهندس عمرو رضا المدير التنفيذي لمجموعة تيتان مصر للأسمنت، وذلك لمناقشة تعظيم سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والخدمية من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركة، وذلك بحضور المهندس حسام طه مدير مصنع بني سويف، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية بالمجموعة. 

 

محافظ بني سويف يبحث موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات 

تمت مناقشة مستجدات الموقف الخاص بالتشغيل والصيانة للمصانع تدوير المخلفات الحالية "سنور وسمسطا والواسطى" المتعاقد عليها مع الشركة بشأن ادارتها لانتاج الوقود البديل RDF ومناقشة إمكانية تفعيل العرض الفني والمالي المقدم من الشركة لاستمرار تقديم خدمات المعالجة والتخلص الأمن من المخلفات البلدية. 

 

كما ناقش المحافظ الخطط المستقبلية للمجموعة في هذا الشأن، موجهًا اللجان المختصة بمواصلة دراسة المقترحات والعروض المقدمة من الشركة، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والتي تشمل تطوير منشآت المعالجة بالمصانع الثلاث عن طريق توريد وتركيب معدات حديثة بها. 

 

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل تعظيم التعاون المثمر مع الشركة في دعم المنظومة الصحية بالمساهمة المجتمعية، حيث وجه المحافظ باعداد تقرير مفصل للنواحي والمتطلبات التي يمكن أن تدعم فيها الشركة، وذلك حسب الاحتياجات الملحة والتي تأتي استكمالًا لخطة الدولة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة. 

 

وحضر اللقاء من التنفيذيين، كل من: الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومحمد أبو الفتوح مدير الشئون القانونية، والدكتورة أسماء سامي مدير البيئة، وعدد من التنفيذيين المعاونين.

 

وفى سياق متصل التقى المهندس عمرو رضا المدير التنفيذي لمجموعة تيتان، والمهندس حسام طه مدير مصنع بني سويف، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية، بالمهندس احمد عبد الجابر رئيس مدينة بنى سويف الجديدة، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المثمر بين المجموعة وجهاز المدينة، بهدف المشاركة المجتمعية فى أعمال التشجير للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

 

وتنفذ مجموعة تيتان فى أعمال تشجير داخل مدينة بنى سويف الجديدة بالتعاون مع جهاز المدينة.

 

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