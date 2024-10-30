عضه في صباعه، تفاصيل تعدي ولى أمر على معلم في بنى سويف

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، تعدى ولي أمر إحدى الطالبات بمدرسة للتعليم الأساسي بإدارة شرق بنى سويف التعليمية، على معلم للغة الإنجليزية، عضا بأحد أصابع اليد، بسبب معاقبة المعلم للطالبة بداخل الفصل.

وكشف محمد سلومة، نقيب بندر المعلمين ببنى سويف، تفاصيل الواقعة قائلًا: «إنه بناءًا على اتصالا هاتفيا من أعضاء هيئة التدريس بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بشرق النيل التابعة لإدارة شرق بنى سويف التعليمية، بوجود مشكلة بين أحد أولياء الأمور ومعلم للغة الإنجليزية، بسبب قيام المعلم بمعاقبة الطالبة بداخل الفصل بسبب تقصير الطالبة فى الواجبات الدراسية.

معلمين بني سويف تكشف تفاصيل تعدي ولى أمر على معلم

وتابع: توجهت إلى قسم شرطة شرق النيل ببنى سويف، بناءًا على تعليمات مصطفى الديب، نقيب المعلمين ببنى سويف، برفقة نعيم حماد، رئيس مجلس أمناء المدارس ببنى سويف، والتعرف على أسباب الواقعة والتى أثبتت تعدي ولى أمر الطالبة على المعلم بالعض على أحد أصابعه، وتحرير محضر بالواقعة، لحفظ حقوق المعلم.

وأشار إلى أن الواقعة انتهت بالتصالح بين ولي أمر والمعلم اللغة، وتم تحرير إقرار كتابةً من ولي أمر الطالبة، بالتعهد بعدم التعدي مرة أخرى، والبدء في إجراءات نقل نجلته إلى مدرسة أخرى حفاظًا على كرامة المعلم وقدسيته.

وأكد محمد سلومه، نقيب المعلمين ببندر بنى سويف، على وقوف نقابة المعلمين، برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، بجوار كافة المعلمين والمعلمات في مختلف المدارس بالمحافظة، والعمل على حفظ كافة الحقوق للمعلمين.

ومن جانبه أكد مصطفى الديب نقيب المعلمين ببنى سويف، أن النقابة تساند اعضاءها دائمًا، خاصة في مثل هذه المواقف، حفاظًا على حقوقهم، محذرًا كل من تسول له نفسه التعديى على جموع المعلمين والمعلمات بمختلف المدارس، لافتًا إلى أن النقابة ستقف لكل متعدي بالمرصاد وعدم التفريط فى حقوق المعلمين الأدبية والمعنوية.