رؤى معاصرة في الترجمة، عنوان المؤتمر الأول لكلية الألسن بجامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس على مقترح كلية الألسن بإطلاق المؤتمر الأول للكلية بعنوان رؤى معاصرة في الترجمة واللغات والآداب والذي سينعقد بقاعة المؤتمرات بالجامعة يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية هذا المؤتمر في تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة بين الأكاديميين والباحثين في مجالات الترجمة واللغات والآداب، مؤكدًا على أن المؤتمر يمثل منصة مثالية لعرض أحدث الدراسات والأبحاث، مما يسهم في تطوير المهارات اللغوية وتعزيز الفهم الثقافي بين المشاركين، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيوفر فرصة للتفاعل مع خبراء ومختصين في هذه المجالات، مما يعزز من مكانة كلية الألسن كوجهة رائدة في التعليم والبحث العلمي.

ندوات توعوية بكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف

كما وافق مجلس جامعة بني سويف، علي تنفيذ عدد من الندوات والأنشطة التوعوية بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، علي تنفيذ عدد من الندوات والأنشطة التوعوية بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم تنفيذ ندوة عن توظيف الأنشطة الطلابية في ضوء مبادرة بداية جديدة، كما سيتم عقد مجموعة من الندوات الإرشادية التوعوية للطلاب بمشروع محو الأمية بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وعدد من الندوات الأخرى لطلاب الفرقة الأولي عن" الميثاق الأخلاقي لطلاب الجامعة "، بالإضافة لتنفيذ عدد من القوافل التوعوية للقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من تنفيذ تلك الدورات والأنشطة يأتي اتساقا مع الهدف من إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية التنموية وهو إعداد أخصائى اجتماعى يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليًا واقليمًا وقادر على إحداث التغير الايجابى فى المجتمع وتقوم بإجراء البحوث التى تهتم بدراسة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهنى والنهوض بالمجتمع كما تعمل على تنمية مجتمعها الداخلى والمجتمع المحلى المحيط بها والمساهمة فى حل المشكلات القومية.