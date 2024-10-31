مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنفيذ ندوات توعوية بكلية الخدمة الاجتماعية
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على تنفيذ عدد من الندوات والأنشطة التوعوية بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
تنفيذ ندوات توعوية بكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف
وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم تنفيذ ندوة عن توظيف الأنشطة الطلابية في ضوء مبادرة بداية جديدة، كما سيتم عقد مجموعة من الندوات الارشادية التوعوية للطلاب بمشروع محو الأمية بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وعدد من الندوات الأخرى لطلاب الفرقة الأولي عن" الميثاق الإخلاقي لطلاب الجامعة "، بالاضافة لتنفيذ عدد من القوافل التوعوية للقري الاكثر احتياجًا.
وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من تنفيذ تلك الدورات والأنشطة يأتي اتساقًا مع الهدف من إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية التنموية وهو إعداد أخصائى اجتماعي يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليًّا وإقليميًّا وقادرعلى إحداث التغير الإيجابي في المجتمع وتقوم بإجراء البحوث التي تهتم بدراسة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية لوضع الخطط المناسبة للتدخل المهني والنهوض بالمجتمع كما تعمل على تنمية مجتمعها الداخلي والمجتمع المحلي المحيط بها والمساهمة في حل المشكلات القومية.
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