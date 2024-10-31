نجاح أول عملية كي ثلاثية الأبعاد بقسطرة تداخلية بمستشفى جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، نجاح أول عملية كي ثلاثية الأبعاد بالقسطرة التداخلية لحالة كانت تعانى من ضربات بطينية بالمستشفى الجامعي، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد السيد الحديدي عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام بشري المدير التنفيذي الأسبق، والدكتور ياسر عبد الهادي رئيس قسم القلب.

نجاح أول عملية كي ثلاثية الأبعاد بالقسطرة التداخلية

وأوضح رئيس الجامعة، أن العملية أجريت عن طريق جهاز Ensite X وهو أول جهاز موجود في شمال الصعيد ويعد هذا الجهاز أحدث ما توصلت إليه التقنيات العلمية الحديثة في عمليات الكي ثلاثي الأبعاد، كما تعد هذه العمليات نقلة نوعية في عمليات الكي الثلاثي الأبعاد في قسم القلب بمستشفيات الجامعة.

الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية بمستشفى جامعة بني سويف

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية تكون من الدكتور أحمد محمد الدماطي أستاذ مساعد أمراض القلب، والدكتورة شيرين الحسيني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة سمراء حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود أحمد معارك مدرس أمراض القلب، والدكتور إسلام طلعت مدرس مساعد أمراض القلب.