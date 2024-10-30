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إصابة 8 أشخاص في حادث سير ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بني سويف الصحراوي الشرقي بالاتجاه القبلي لنفق سنور اتجاه محافظة القاهرة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنى سويف الصحراوى الشرقي بالاتجاه القبلي لنفق  سنور اتجاه محافظة القاهرة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

 

إصابة 8 أشخاص في حادث ببني سويف

وتبين إصابة 8 أشخاص جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وهم: عبد العال عطية، 25 سنة، وبه اشتباه كسر بالساق الأيمن، وايمان احمد، 22 سنة، وبه اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعلي إبراهيم، 58 سنة، وبه كدمات وسحجات بالجسم، وآلاء عادل، 30 سنة، وبه اشتباه كسر بالضلوع، واياد حسن، 10 سنوات، وبه اشتباه كسر بالساقين، وانور خلف، 54 سنة، ملازم  شرف بالمعاش، وبه جرح بالرأس 10 سم، وأحلام عنتر، 50 سنة، وبها كسر بالذراع الأيمن، فيما رفض عبد الرحيم محمود، 32 سنة، النقل، وتم أخذ إقرار منه على تحمل المسؤولية.

 

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، بواسطة سيارات الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

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