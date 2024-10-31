جراحة ناجحة لطفل مصاب بالعظام الزجاجية بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء جراحة دقيقة لتركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية، استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالمجهود النوعي الذي بذله الفريق الطبى بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية جراحية تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية، وتم احتجازه تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالته.

عملية جراحية دقيقة ببني سويف

محافظ بني سويف يشيد بالفريق الطبي

من جهته أشار الدكتور محمد فؤاد، مدير عام فرع التأمين الصحي ببنى سويف، إلى أن مستشفى التأمين الصحي قد استقبل الطفل يبلغ من العمر 9 أعوام، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وعمل الأشعة اللازمة، تبين أنه مصاب بالعظام الزجاجية ووجود تشوه متعدد حول مفصل الفخد والركبة، ووجود كسور سابقة متعددة ملتئمة بالخطأ وتشوهات مابعد جراحة سابقة، حيث تم استخراج المسامير القديمة وعمل شق عظمى حول مفصل الفخد والركبة،وتركيب مسمار تليسكوبى يتماشى مع نمو عظمة الفخد وتعديل كامل لعظمة واستعادة زوايا المفاصل واستعادة طول الطرف السفلى كاملا.

وأجرى الجراحة فريق طبي ضم: الدكتور محمد سيد الفخرانى استشارى عظام، الدكتور أحمد آدم، اخصائى عظام، الدكتور أحمد سليمان، الدكتور مصطفى عبد الحميد، الدكتور هشام عبد العزيز نواب عظام، بجانب مشاركة: الدكتور عزة حسين استشاري التخدير، تحت اشراف الدكتور سناء عبد الرحيم، مدير العمليات بالإضافة إلى طاقم التمريض: صفاء سلامة رئيس تمريض العمليات، وتمريض العمليات: مريم مختار، وأحمد إبراهيم، وهبة رجب.

عملية جراحية دقيقة ببني سويف

عملية جراحية دقيقة ببني سويف

فيما أكدت الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير المستشفي، أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة، وتأتي استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، ضمن خطة الهيئة ودعم ورعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.