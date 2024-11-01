النزلات المعوية والبرد والإنفلونزا، أمراض الشتاء المنتشرة وأسبابها وطرق الوقاية منها

بدأت الأمراض المعدية فى الانتشار بين الأطفال فى وقتنا الحالى، بسبب انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء تزامنا مع اختلاط الطلاب داخل المدارس.

وللأسف الأمراض المعدية فى الشتاء عديدة، ولها مخاطر تهدد صحة الصغار، لذا تخشى الأمهات كثيرا من فصل الشتاء بسبب انتشار الأمراض به.

ومع بداية موسم الشتاء يكثف الأطباء نصائحهم حول طرق وقاية الصغار من أمراض الشتاء وأبرزها تلقى التطعيمات اللازمة مع الاهتمام بتقوية جهاز المناعة وهو ما تحاول الأمهات القيام به حفاظا على صحة الصغار.

أمراض الشتاء المنتشرة بين الأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن من اشهر أمراض الشتاء التى تنتشر بين أطفال المدارس هو مرض الكبد الوبائي، ويعرف بفيروس الكبدى أ، هو واحد من ضمن خمس أنواع من الفيروسات الكبدية الشهيرة ولكنه يعتبر أقلهم ضررا ونسبة الشفاء منه كبيرة جدا دون ترك أى مضاعفات.

أعراض التهاب الكبد الوبائي

وأضاف شبيب، ينتقل الفيروس عن طريق الأكل أو الشرب لطعام أو ماء ملوث بالبراز المعدي كما تنتقل العدوى عن طريق تناول الطعام غير المطهي، والأعراض الأولى للمرض تشبه أعراض الإنفلونزا، وبعض المرضى وخاصة الأطفال قد لا تبدو عليهم أية أعراض على الإطلاق، ومن أعراض التهاب الكبد الوبائي:

التعب والإرهاق

الحمى

آلام بالبطن

أحيانا إسهال أو قئ

ظهور اصفرار بالعين والجلد

فقدان بالشهية

علاج التهاب الكبد الوبائي

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب، أنه يتم تشخيص الإصابة عن طريق عرض المريض على الطبيب وتأكيد الإصابة بفيروس الكبدى أ بعد إجراء الفحوصات المطلوبة، وبعدها يجب على المصاب بالفيروس الراحة التامة بالمنزل ولا يضطر المريض إلى الحجز بالمستشفى إلا في حالات نادرة كما أنه لا يوجد علاج محدد لالتهاب الكبد الوبائي أ.

وأضاف شبيب، ويفضل عدم أخذ أى دواء الا بعد استشارة الطبيب وكثير من الأعراض ستختفي تدريجيا خلال يومين وخلال فترة الإصابة يفضل تناول المريض الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات والإكثار من الأغذية السكرية والسوائل وينصح المرضى بالابتعاد تماما عن الأغذية التى تحتوى على الدهون والبروتينات.

التهاب السحايا

وتابع، أن من الأمراض المعدية أيضا التى تنتشر فى الشتاء بين الصغار هو مرض التهاب السحايا وهو من الأمراض المعدية الشهيرة وله نوعان التهاب السحايا الفيروسية وهو الأكثر شيوعا بين الأطفال والتهاب السحايا البكتيري، وهو من أخطر الأنواع الاة تؤدي للخطورة الشديدة على صحة الطفل.

أسباب التهاب السحايا

وأوضح شبيب، أن التهاب السحايا ينتج عن دخول بكتيريا مجرى الدم وتنتقل إلى المخ والحبل النخاعي وهو يعرف بالتهاب السحايا البكتيري الحاد، ولكن من الممكن أن تحدث الإصابة بالتهاب السحايا البكتيري أيضًا عندما تهاجم البكتيريا السحايا مباشرة، وربما يكون هذا بسبب الإصابة بعدوى في الأذن أو الجيوب الأنفية أو كسر في الجمجمة، أو نادرا بسبب إجراء بعض العمليات الجراحية، مشيرا إلى أن العدوى الفطرية والطفيلية تحدث في حالات نادرة.

مضاعفات التهاب السحايا

وأكد الدكتور محمد صلاح شبيب، على ضرورة الاهتمام بالعلاج لتجنب المضاعفات الخطيرة لالتهاب السحايا، لأنه يمكن أن تكون مضاعفات التهاب السحايا شديدة الخطورة، وللأسف كلما طالت مدة الإصابة بالمرض دون تلقي علاج، كلما زاد خطر التعرض لنوبات مرضية والإصابة بتضرر الأعصاب الدائم، ومن مضاعفات التهاب السحايا:

فقدان السمع

مشكلات في الذاكرة

صعوبات التعلم

تضرر الدماغ

صعوبة في المشي

نوبات الصرع

الفشل الكلوي

الإصابة بصدمة

الوفاة

أهمية علاج التهاب السحايا

وتابع، أنه مع العلاج الفورى لالتهاب السحايا يتم الشفاء سريعا، حتى لو كانت الإصابة بالتهاب السحايا الحاد، كما يجب على كل أم وأب الاهتمام بإعطاء تطعيم التهاب السحايا للأطفال وذلك لحمايتهم من الإصابة به.

أعراض التهاب السحايا

وهناك أعراض تؤكد الإصابة بإلتهاب السحايا، منها:-

صداع شديد

ارتفاع درجة الحرارة

قيء

آلام في الجسم "الرقبة، الظهر، البطن، الساقين"

ألم في العين مع صعوبة التعامل مع الضوء

عدم شعور المريض بالزمن والأشخاص

والفحص الطبى يؤكد الإصابة أيضا، من خلال نوم المريض على ظهره وفى حالة الإصابة لا يستطيع المريض رفع راْسه وثنيها بحيث يلمس دقنه صدره، أما إذا كان المريض جالسا لا يستطيع أن يلمس بذقنه ركبتيه أثناء ثنيه لساقيه رجليه، وغالبا تحليل عينة من النخاع هو الذي يثبت نوع الميكروب سواء كان فيروسيا أو بكتيريا، وفى حالة إذا كان بكتيرى يتم عزل الطفل في غرفة الرعاية، وإعطاء جرعة وقاية لكل من خالط الطفل، والوقاية هنا تكون من خلال التطعيم، وحاليا متوفر في مصر من سن ٩ شهور ويكرر كل عامين.

النزلات المعوية

ومن جانبه يقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن حالات النزلات المعوية، ومن أعراضها اسهال، وقيء، من الحالات التي تظهر فجأة وتكون قوية وشديدة، وعادة تنتشر عند الأطفال فى أول عامين من عمرهم، وكذلك بين أطفال المدارس.

وأضاف عبد الحميد: عند إصابة الطفل بالنزلات المعوية، يجب أولا على الأم أن توقف القيء حتى تستطيع أن تقدم للطفل غذاء عن طريق الفم، ولكن هذه الخطوة يجب أن تكون بهدوء بمعنى عدم الضغط على الطفل حتى يأكل لأن ذلك سيزيد القيء لديه، وايضا عند طلبه اشرب الماء يجب الحرص على عدم شربه كميات كبيرة من الماء حتى لا يتقيأ مرة أخرى.

الأمراض المعدية فى الشتاء

طرق التعامل مع النزلات المعوية لتجنب مخاطرها

وتابع، أنه يجب تعويض الطفل فقد السوائل بسبب الإسهال، وذلك يكون من خلال إعطاء الطفل محلول الجفاف فهو يساعد على تحسن الطفل بنسبة كبيرة، فيجب أن يشربه الطفل ويكون بارد وليس دافيء، والنزلات المعوية تلزم أكثر من يوم حتى يتم الشفاء منها وهنا على الأمهات الصبر واتباع تعليمات الطبيب المعالج حفاظا على صحة الطفل من اى مضاعفات تهدد حياته مثل الفشل الكلوي لأن النزلات المعوية يمكن أن تسبب الفشل الكلوي عند الأطفال.

الجديري المائي

وأضاف استشارى طب الأطفال، أن من أكثر الأمراض انتشارا فى الشتاء بين الأطفال هو مرض الجديري المائي وهو عبارة عن عدوى فيروسية يسببها فيروس فارسيالا زوستر، وهو فيروس يصيب أي عمر أى يصيب الأطفال والكبار حتى حديثي الولادة يمكن أن يصابوا، ولكنه أكثر شيوعا في الفترة العمرية من 2-8 سنوات.

طرق انتقال العدوى بالجديري المائى

وأضاف عبد الحميد، ينتقل الجديري المائى عن طريق:-

الهواء الملوث برذاذ الفيروس عن طريق العطس والكحة من الشخص المصاب.

ملامسة جلد الشخص المصاب بالطفح أو حويصلات مائية بها الفيروس.

استخدام الأدوات الشخصية للشخص المصاب.

عوامل تزيد فرص الإصابة بالجديري المائى.

وتابع، أن هناك عوامل تزيد من فرص الإصابة بالجديري المائى، منها:

الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح الجديري.

التواجد فى أماكن التجمعات مثل المدارس والحضارات.

أعراض الجديري المائى

وأوضح الدكتور تامر، أن من أعراض الجديري المائى:-

حمى

فقدان الشهية

صداع

همدان

الطفح الجلدي وهو مصحوب بحكة وهرش ويبدأ من فروة الرأس ثم يظهر علي الوجة والرقبة والصدر والبطن والظهر ويبدأ بحبوب حمراء، ثم تكون حويصلات مائية ويمكن أن تحوى هذه الحويصلات دم أو صديد، ثم تتقشر وتقع وينتهي الفيروس.

يجب العلم أنه بمجرد بداية الطفح الجلدي حتى تقشيرة يمكن أن يسبب المريض نقل العدوى بين من حوله.

الجديري المائي

مضاعفات الجديري المائى

وقال استشارى التغذية طب الأطفال، إن من مضاعفات الجديري المائى:-

التهاب رئوي

التهاب سحائي

التهاب في النخاع المستعرض (خطير جدا)

التهاب في الأعصاب خاصة العصب السابع

التهاب في قرنية وأنسجة العين

عدوى بكتيرية بالجلد من تقرح البثور ومن الهرش فيها

نزلات البرد والانفلونزا

وعن نزلات البرد والإنفلونزا، أكد الدكتور تامر عبد الحميد، أنها من أكثر الأمراض انتشارا فى الشتاء بين الأطفال، الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا يمكن معرفته لاتخاذ التدابير اللازمة للعلاج سريعا، حيث إن نزلة البرد تكون أعراضها عطس ورشح وارتفاع خفيف في درجة الحرارة، مع كحة بسيطة وأحيانا احتقان في الحلق أو تكسير في العظام.

أعراض نزلات البرد والانفلونزا

وأضاف عبد الحميد، أما الأنفلونزا، أهم أعراضها الشعور بالرعشة وتكسير العظام، واحتقان في الأنف وكحة جافة وشديدة، ولكن فى حالة وجود، رشح فهذا يعنى أن الإصابة نزلة برد وليست انفلونزا.

وتابع: إن البرد والإنفلونزا يتشابهان فى تكسير العظام ولكن فى الانفلونزا تكون آلام العظام أشد من البرد، مؤكدا على أن نزلة البرد لا تحتاج إلى مضاد حيوي نهائيا، بينما الإنفلونزا قد تحتاج مضاد حيوى ولكن تحت إشراف طبى، ومن الضرورى قبل فصل الخريف الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية لتجنب حدوث مضاعفات الانفلونزا.

تطعيمات مهمة تحمى طفلك من أمراض الشتاء

وأوضح الدكتور تامر، ان هناك خطوات مهمة يجب على الأمهات اتباعها قبل بدء العام الدراسي الجديد، أبرزها إعطاء الطفل تطعيمات الأمراض المعدية التى تنتشر بين الأطفال فى المدارس، ومن هذه التطعيمات:-

تطعيم الكبدي الوبائي أ، أهميته في أن فيروس الكبدي الوبائي منتشر جدا وخصوصًا في الأسر التي تحب الطعام الجاهز.

تطعيم الجدري المائي، للوقاية من الفيروس المسبب للجدري.

تطعيم الالتهاب السحائي، وهو يحمي طفلك من الحمى الشوكية التي تتسبب في التهاب وتلف خلايا المخ، وفقدان السمع والبصر عند الأطفال.

تطعيم الأنفلونزا الموسمية، للحماية من أدوار البرد والأنفلونزا التي تنتشر كل عام في فصل الشتاء.

أمراض الشتاء

نصائح للوقاية من أمراض الشتاء المعدية في المدارس

وأضاف، وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

الاهتمام بتغذية الطفل من حيث تقديم الخضروات والفاكهة والبروتينات له والتنوع فى تقديم الطعام له.

ضرورة تنظيم مواعيد نومه لأنها تؤثر على المناعة وتشجيعه على ممارسة الرياضة.

الإقلال من تناول الوجبات الجاهزة لأنها غير آمنة واحتوى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية وخالية من العناصر الغذائية التى يحتاجها الطفل.