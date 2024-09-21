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اكتشاف 14 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قرية تلبنت أبشيش بالمنوفية، والصحة تبحث الأسباب

اكتشاف حالات إصابة
اكتشاف حالات إصابة بالتهاب الكبد الوبائي

أصيب ما يقرب من 14 طفلا في قرية تلبنت أبش الله التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بمرض التهاب الكبد الوبائي (فيروس A)، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مما أثار قلق الأهالي فأخطروا المسئولين.

ومن جانبها قامت مديرية الصحة بالمنوفية، بإرسال فرق الطب الوقائي إلى القرية لتسجيل الحالات التي أصيبت منذ شهر يونيو إلى الشهر الحالي، وبالفعل تم تسجيلها وفحص المخالطين.

عينات لاكتشاف الأسباب

وعلمت "فيتو" أن المختصين أخذوا عينات من مياه الشرب وأخرى من محطات المياه الأهلية والمياه الجوفية أيضا، ولم يثبت حتى الآن أن المياه هي السبب في ذلك.

ورجح بعض الأطباء في القرية والقرى المجاورة، أن يكون السبب العصائر أو البوظة وهذه المنتجات التي يتم تداولها في الشارع، مطالبين وزارة الصحة بمزيد من الاهتمام بإرسال فرق طبية أخرى للوقوف على أسباب الإصابة حتى لا يتفاقم الأمر.

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التهاب الكبد الوبائي الطب الوقائى قرية تلبنت أبشيش محافظة المنوفية مديرية الصحة بالمنوفية مرض التهاب الكبد الوبائي مركز الباجور

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