الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

6 نصائح اتبعيها مع طفلك قبل دخول الشتاء لحمايته من الأمراض فى المدارس

نزلات البرد, فيتو
نزلات البرد, فيتو

مع دخول المدارس وانخفاض درجات الحرارة وحلول الشتاء، تضعف مناعة الصغار وتنتشر الأمراض المعدية فى المدارس ما يزعج الأمهات كثيرا.

وتحرص الأمهات كثيرا فى هذه الفترة على الحفاظ على مناعة الصغار من خلال التغذية السليمة لهم والحفاظ على مواعيد التطعيمات.

نصائح هامة تحمى طفلك من نزلات البرد في المدارس 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك نصائح مهمة يجب على الأمهات اتباعها مع الاطفال مع دخول المدارس وقرب بداية فصل الشتاء لتجنب أدوار البرد التى تلازمهم، ومن هذه النصائح:-

  • إعطاء الطفل تطعيم الانفلونزا ويتم إعطائه للطفل بدءا من عمر ٦ أشهر ولو أول مرة يأخذه يجب أن يحصل على جرعتين ما بينهم شهر وجرعة واحدة لمن حصل عليه من قبل، حي قيام أخذ حقنة كاملة،  ما يحمى الطفل من نزلات البرد خاصة الأطفال مرضى الحساسية.
  • تنظبم مواعيد الأبناء والابتعاد عن السهر ما يساعد في تحفيز هرمون النمو ويقلل الضغوط على الطفل ما يسمح له بالتركيز فى المدرسة.
  • إعطاء الطفل هذه الوصفة الطبيعي. لتقوية مناعته وهى عبارة عن برطمان عسل نف  أو كيلو + ٣ حبات ليمون معصورين وشرائح ليمون + ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل الفريش، حيث نقلب جيدا وتحفظ الخليط فى الثلاجة، ويتم إعطاء الطفل ملعقة يوميا صباحا وقبل النوم حيث نضع ملعقة او اتنين من الخليط علي كوب ماء دافئ، ويتم تناوله لرفع المناعة وعلاج الكحة
  • الطفل يجب أن يحصل على وجبة الفطور صباحا قبل المدرسة، حتى ولو وجبة خفيفة مثل زبادي وربع رغيف جبن وهى وجبة أساسية غير اللانش بوكس، ما يشجعه على تناول اللانش بوكس كاملا.

 

نزلات البرد 

 

  • اللانش بوكس يجب أن يكون متكامل وصحي، وممنوع وضع أى لحوم مصنعة به مثل اللانشون وممنوع العصائر المعلبة أو حتي الفريش في البيت والحلويات، اللانش بوكس يقسم 4 أجزاء جزء خضار وفاكهة سليمة وليس عصير مع جزء بروتين وجزء نشويات.
  • إعطاء الطفل اقراص اوميجا 3 أو دواء شرب لمدة 3 اشهر يساعد علي زيادة تركيز الطفل ونمو المخ وزيادة استيعابه.

هذه النصائح تضمن الحفاظ على مناعة الطفل وحمايته من الأمراض المعدية فى المدارس، كما تضمن تفوقه الدراسي وتركيزه فى دروسه.

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نزلات البرد الامراض المعدية الشتاء المدارس الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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