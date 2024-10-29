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صحة ومرأة

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

تطعيم الإنفلونزا،
تطعيم الإنفلونزا، فيتو

كشف الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، عن الوقت المناسب للحصول على تطعيم الإنفلونزا.

 

مدة عمل التطعيم الإنفلونزا في الجسم 

وأكد أن أي تطعيم يحصل عليه الجسم يبدأ عمله في الفترة من ١٠ إلى ١٤ يومًا حتي يحقق استجابة مناعية لذا يجب الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا قبل موسم الشتاء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف مدير التطعيمات بالمصل واللقاح، أن الوقت المناسب في شهر أكتوبر، لافتا إلى أنه حتى لو انتهى أكتوبر يمكن الحصول على التطعيم ويحقق الجسم استفادة من التطعيم ضد الإنفلونزا ولكن من الأفضل الحصول عليه مبكرًا.

ونصحت وزارة الصحة 4 فئات يجب عليهم  تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية قبل بدء فصل الشتاء. 

وتشمل هذه الفئات:

١-الحوامل.

٢- كبار السن.

٣-الأطفال.

٤- مرضى المناعة.

 

اللقاح ضد الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

ولقاح الإنفلونزا يتم تصنيعه من فيروسات أو أجزاء من الفيروسات ليحمي من الإصابة بفيروسات الإنفلونزا ويتم إعطاؤه عن طريق الحقن. 

 

ولا يحمي اللقاح من الفيروسات الأخرى التي تسبب نزلات البرد أو التهاب المعدة والأمعاء القيء والإسهال. 

 

تتوفر عدة لقاحات مختلفة للإنفلونزا بدءًا من شهر أكتوبر للحصول على أفضل حماية.

 

من يجب أن يحصل على اللقاح؟

ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر وينصح باللقاح بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب الإنفلونزا وأولئك القادرين على نشر الإنفلونزا إلى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطرة بسبب الأنفلونزا، هم:


١- الأطفال من عمر 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات.
 

٢-  الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.
 

٣-كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.
 
٤- الأطفال والمراهقون الذين يتعين عليهم تناول الأسبرين أو حمض الأسكوربيك لفترات طويلة من الزمن بسبب حالة طبية.
 

٥- الأطفال والبالغون الذين يعانون من حالات طبية معينة، بما في ذلك اضطرابات القلب أو الرئة التي تتطلب رعاية طبية منتظمة، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الكيسي.


٦- أمراض الكلى أو أمراض الكبد المزمنة مثل التهاب الكبد أو السكري أو السرطان أو فقر الدم أو ضعف الجهاز المناعي.


٧- أولئك الذين يعانون من حالات صحية تسبب صعوبة في التنفس أو البلع أو خطر الاختناق بالطعام أو السوائل، مثل الأشخاص الذين يعانون من تلف شديد في الدماغ أو إصابة في الحبل الشوكي أو نوبات أو اضطرابات عصبية عضلية.
 

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٨- الأطفال والبالغون الذين يعانون من السمنة المفرطة.
 

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