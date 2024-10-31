استعدي لفصل الشتاء، أطعمة لتقوية المناعة في الخريف

أطعمة تناوليها لتقوية المناعة في الخريف، يعد فصل الخريف هو وقت مثالي لتحضير الجسم لموسم البرد والإنفلونزا، حيث يتغير الطقس وتزداد احتمالية التعرض للأمراض.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الحفاظ على نظام غذائي غني بالأطعمة الموسمية والمغذية في فصل الخريف يمكن أن يكون له تأثير كبير على مناعة الجسم.

وأضافت الدكتورة هدى، أنه يمكن لتناول أطعمة معينة أن يساهم في تعزيز المناعة والحفاظ على الصحة العامة.

أطعمة تقوي جهاز المناعة

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، بعض هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز الجهاز المناعي خلال الخريف.

أطعمة صحية

1. الفواكه الموسمية

الفواكه الموسمية مثل البرتقال، والجريب فروت، والكيوي، والتفاح، والكمثرى، غنية بفيتامين "سي"، وهو من أبرز الفيتامينات المقوية للمناعة. يُعرف فيتامين "سي" بقدرته على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الفواكه الموسمية يوفر للجسم مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

البرتقال والجريب فروت: يحتويان على فيتامين "سي" وألياف غذائية تساعد على تعزيز المناعة وصحة الجهاز الهضمي.

التفاح: غني بالألياف وفيتامين "سي"، ويحتوي أيضًا على مضادات أكسدة تساهم في تقوية المناعة.



2. الخضروات الورقية الداكنة

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، واللفت، والكرنب، تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، بما في ذلك فيتامين "أ"، "سي"، و"ك"، بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد. هذه العناصر الغذائية تعزز مناعة الجسم وتحسن من وظائفه المختلفة.

السبانخ: غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين "سي"، مما يجعله مفيدًا للجهاز المناعي ويزيد من قوة الجسم على محاربة الأمراض.

اللفت: يحتوي على فيتامين "أ" و"ك" والكالسيوم، وهي عناصر مهمة لتعزيز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات.

3. الثوم والبصل

يُعرف الثوم والبصل بخصائصهما المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويعتبران من الأطعمة الفعالة لتعزيز مناعة الجسم. يحتوي الثوم على مركب "الأليسين" الذي يساعد في مكافحة العدوى، بينما يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والكبريتات التي تدعم الجهاز المناعي وتحمي من الالتهابات.

4. الأطعمة المخمرة

الأطعمة المخمرة مثل اللبن (الزبادي)، والكفير، ومخلل الملفوف، تعتبر مفيدة للغاية لصحة الأمعاء. تحتوي هذه الأطعمة على البروبيوتيك التي تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين مناعة الجسم وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى.

أطعمة تقوي مناعة الجسم

5. المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز، والجوز، والكاجو، والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان، تحتوي على فيتامين "هـ" والزنك والأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميغا-3، التي تدعم صحة الجهاز المناعي وتحارب الالتهابات. الزنك، على سبيل المثال، له دور أساسي في تعزيز مناعة الجسم، خاصة في مواجهة نزلات البرد.

اللوز: مصدر جيد لفيتامين "هـ" الذي يعمل كمضاد أكسدة ويعزز الخلايا المناعية.

عين الجمل: يحتوي على الأوميجا-3 التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين استجابة الجسم المناعية.

6. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تُعرف باسم "كاتيشين"، والتي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهابات. كما أن الشاي الأخضر يعزز مستويات الطاقة ويساهم في تحسين عملية الهضم، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض بشكل أفضل.

7. الزنجبيل والعسل

الزنجبيل والعسل من المكونات الطبيعية المعروفة بخصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات. يحتوي الزنجبيل على مركبات تعزز الجهاز المناعي وتساعد في التخلص من السموم. يمكن تناول الزنجبيل مع العسل كمشروب دافئ في الصباح لتعزيز المناعة وتحسين صحة الجهاز التنفسي.

8. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون، والتونة، والسردين تحتوي على نسبة عالية من الأوميغا-3، التي تقلل من الالتهابات وتعزز مناعة الجسم. كما تحتوي على فيتامين "د"، الذي يلعب دورًا هامًا في تنظيم الجهاز المناعي ويقي من العديد من الأمراض.

وأخيرا توصي الدكتورة هدى، بشرب كميات كافية من الماء والحفاظ على نمط حياة صحي، يشمل ممارسة التمارين الرياضية والحصول على قسط كافٍ من النوم.