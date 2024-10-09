الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

أسباب عطس الأطفال عند الاستيقاظ صباحا وطرق العلاج

العطس
العطس

أسباب عطس الأطفال عند الاستيقاظ، العطس من أعراض نزلات البرد والانفلونزا وبعض الأمراض المعدية ولكنه احيانا يصيب الصغار كثيرا بدون عدوى.

وأسباب عطس الأطفال عند الاستيقاظ، عديدة ولكن تجهلها العديد من الأمهات مايدفعهن إلى التساؤل حول السبب الحقيقي لعلاجه حفاظا على صحة وراحة الصغار.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، يعاني الأطفال في بعض الأحيان من نوبات العطس المتكررة في كل صباح، ولكن، وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قد لا تكون خطيرة، إلا أنها من الطبيعي أن تثير قلق الأهل.

أسباب العطس صباحا عند الأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب العطس صباحا عند الاطفال:-

  • التهاب الأنف التحسسي، طبيا يسمى التهاب الأنف التحسسي، فإنه يؤدي إلى فرط الحساسية عث الغبار (أي الغبار المنزلي أو غبار الفراش)، والشعر الحيواني والجراثيم الفطرية، يمكن أن يكون رد فعل تحسسي على الوسادة أو السرير، وتتفاقم الأعراض فور استيقاظ الطفل من النوم لأن الأنف يتعرض لعوامل محفزة لفترات أطول أثناء النوم.
  • جفاف الهواء في الغرفة، إن التعرض لفترات طويلة للهواء الجاف، بسبب مكيّف الهواء، خلال فترة نوم الطفل يمكن أن تجعل أنفه جافا، هذا يمكن أن يسبب العطس صباحا عند الأطفال.
  • العطس المنعكس، تسمى طبيا العطس المنعكس، وهي حالة يؤدي فيها العطس الذي يصعب السيطرة عليه، وتشمل المحفزات التعرض للأضواء الساطعة أو الشمس.

 

علاج العطس عند الأطفال عقب الاستيقاظ 

وتابع، أن هناك بعض النصائح لعلاج العطس صباحا عند الأطفال، وخصوصًا من خلال علاج الحساسية، والجزء الأكثر أهمية من العلاج هو معرفة مسببات الحساسية، فيمكن لبعض الأطفال الحصول على الراحة عن طريق تقليل أو إزالة التعرض لمسببات الحساسية التي تزعجهم.

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، إذا تسببت مواسم معينة في ظهور الأعراض، فعليكم أن تتركوا النوافذ مغلقة وتستخدموا مرطب الهواء، والبقاء في المنزل عندما تكون أعداد حبوب اللقاح أو العفن مرتفعة، ومن الجيد أيضًا للأطفال الذين يعانون من الحساسية الموسمية غسل أيديهم أو الاستحمام وتغيير الملابس بعد اللعب بالخارج.

وأضاف استشارى طب الأطفال، إذا كان تقليل التعرض غير ممكن أو غير فعّال، يمكن أن تساعد الأدوية في تخفيف أعراض الحساسية، وقد تشمل هذه المواد المضادة للاحتقان ومضادات الهستامين ومنشطات رذاذ الأنف، وإذا لم تختفى الأعراض بإستخدام الأدوي ة، يجب اصطحاب الطفل إلى طبيب حساسية مختص.

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