في اليوم العالمي للالتهاب السحائي، 6 تعليمات للوقاية من المرض

اليوم العالمي للالتهاب السحائي، تحيي دول العالم في ٥ أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للالتهاب السحائي للتوعية بخطورة المرض وطرق الوقاية منه وكيفية العلاج.

اليوم العالمي للالتهاب السحائي 2024

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب السحائي، للوقاية من التهاب السحايا:​

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١-الاهتمام بالتطعيمات الخاصة بالتهاب السحايا والالتزام بتوصيات الطبيب.​



٢-الحصول على وقت كافي من الراحة والتمرين بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.​



٣-تغطية الفم عند الكحة أو العطس.​



٤-طهي اللحوم جيد جدا، وتجنب تناول الأجبان المصنوعة من الحليب غير المبستر.​



٥-غسل اليدين قبل الأكل وبعد دخول المرحاض أو تقضية وقت في مكان زحمة أو التعامل مع الحيوانات. ​



٦-عدم مشاركة المشروبات والأطعمة وأدوات الأكل ومرطبات الشفايف أو فرش الأسنان مع أي إنسان آخر.

خطورة مرض الالتهاب السحائي

ويتسبب مرض الالتهاب السحائي في حدوث التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي وهو ما تسببه بكتيريا Neisseria meningitidis.

وقالت الدكتورة ولاء عادل إن البكتيريا المسببة لمرض الالتهاب السحائي أكثر من نمط مشيرة الى ان النوع الذي يتوفر في مصر متعدد السكريات، وهو ما توفره وزارة الصحة المصرية من تطعيم للأطفال في المدارس أول كل مرحلة دراسية سواء في الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

وأكدت أنه يوجد تطعيم حمى شوكية مقترن، وله مميزات عن تطعيم الحمى الشوكية متعدد السكريات وهي أن الطفل لا يحتاج الحصول على جرعة تنشيطية كل فترة.

التطعيمات تساعد في الوقاية من الالتهاب السحائي

فيما أكدت وزارة الصحة أن التطعيمات تساعد في الوقاية من الالتهاب السحائي البكتيري، والذي يؤدى إلى وفاة 10% إلى 15% عالميًا

وحذرت وزارة الصحة من الإصابة بمرض الالتهاب السحائي بين الأطفال حيث يعاني الأطفال من آثار دائمة تؤدى لأنواع من العجز، وقد تصل نسبة المضاعفات الخطيرة طويلة المدى إلى 9% من المصابين.

وأكدت وزارة الصحة أن المضاعفات تشمل التعرض إلى البتر، فقدان السمع، عجز النمو العصبي، التشنجات، وصعوبة في التعليم.

وأوضحت أن أعراض مرض الالتهاب السحائي، تشبه أعراض الأمراض الفيروسية الأكثر تداولًا مثل الحمى، والصداع، وتيبس العنق، والغثيان، والقيء، والحساسية المفرطة للضوء، والارتباك ويمكن الحصول على التطعيم بداية من سن 9 أشهر.

وأكدت وزارة الصحة أن التطعيم يوفر حماية طويلة الأجل لأكثر من ٥ سنوات، ويقلل من حمل البكتيريا في الحلق.