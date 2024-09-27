الجمعة 27 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

ما هي جرعة تطعيم الإنفلونزا للأطفال والكبار؟ فاكسيرا توضح

تطعيم الإنفلونزا
تطعيم الإنفلونزا

مع دخول موسم الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وتزيد أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا للحماية من مضاعفات الأنفلونزا.

جرعة تطعيم الإنفلونزا للأطفال

وقالت الدكتورة ولاء عادل مسئول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح إن جرعة تطعيم الإنفلونزا للأطفال أقل من عمر تسع سنوات، ولم يسبق له التطعيم يجب عليه تناول جرعتين من تطعيم الإنفلونزا ويجب أن يفصل بينهم مدة شهر. 

وأكدت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا بعد ذلك في أى مرحلة عمرية يجب أخذ جرعة واحدة فقط.

وأكدت فاكسيرا أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.

تطعيم الإنفلونزا لموسم شتاء 2025

وقالت الدكتورة ولاء عادل مسئول التدريب والتحديثات الطبية، بمراكز تطعيمات المصل واللقاح إن تطعيم  الإنفلونزا عند تصنيعه يتم البحث عن أكثر الفصائل انتشارا وأشدها فتكا في نصف الكرة الشمالي والجنوبي وعلى هذا الأساس يتم اختيار  الفصائل التي تتوفر في التطعيم.

صلاحية تطعيم الإنفلونزا 

وأشارت إلى أن صلاحية التطعيم تنتهي قبل موعد نزول التطعيم الجديد، موضحة أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا. 

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الإنفلونزا معطل، ويستحيل أن يسبب المرض لكن في حال الإصابة بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

2- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا كغيره من التطعيمات قد يسبب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة او إحمرار حول مكان الحقن.

تطعيم الإنفلونزا 

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الإنفلونزا معطل، أي استحالة يسبب المرض ولكن في حالة الإصابة بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

٢- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن أن يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

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وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ٩٢٠ ألف جرعة من تطعيم الإنفلونزا تزامنا مع قرب موسم الشتاء.


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