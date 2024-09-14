قبل بدء الدراسة، تطعيمات ضرورية للاطفال للوقاية من الأمراض المعدية

أيام قليلة ويبدأ موسم الدراسة، ونظرا للاختلاط المباشر بين الأطفال في المدارس والتزاحم تنتشر الأمراض ويوجد عدد من التطعيمات المهمة التي يمكن لأولياء الأمور إعطائها للأطفال.

موسم الدراسة يزيد فيه إنتشار بعض الأمراض المعدية

وقال الدكتور مصطفي محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة أنه في موسم الدراسة يزيد إنتشار بعض الأمراض المعدية إما بسبب التزاحم أو بسبب اختلاف درجات الحرارة لذا يجب الحماية من الإصابة بالأمراض والتأكد من سجل التطعيمات لهم والحرص علي استكمال التطعيمات الناقصة.

وأوضح أن هذه التطعيمات تشمل:

١- الجديري المائي

٢- التهاب الكبدي أ

٣- المكورات الرئوية



ضرورة الحصول علي التطعيمات التي توفرها المدرسة

وأكد ضرورة الحصول علي التطعيمات التي توفرها المدرسة منها تطعيم الحمي الشوكية الثنائي الذي يؤخذ في أول سنة من كل مرحلة دراسية وكذلك تطعيم الثنائي البكتيري Td ويتم الحصول عليه في السنة الدراسية ثانية ورابعة ابتدائي.

طلاب المدارس

كان قد حذر الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى من مضاعفات الأنفلونزا وعدم تلقي التطعيم الجديد ضد الأنفلونزا

مضاعفات الأنفلونزا

وأوضح استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة انه عادة لا تكون الإنفلونزا شديدة خاصة في مرحلة الشباب الذي لا يعاني من مشاكل صحية ولكنه قد يعاني حالة مزاجيه سيئه واحيانا يشعر بالضيق أثناء الإصابة التي تنتهي خلال اسبوع او اكثر قليلا دون ترك أي آثار.

وأكد أن الأنفلونزا في الاطفال والبالغين الذين يزيد لدهم حد الخطورة فقد يترتب على الإصابة بالإنفلونزا بعض المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي.

الالتهاب الشعبي.

حساسية الصدر.

مشاكل بالقلب.

عدوى الأذن.

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.



وأكد أنه يعد الالتهاب الرئوي واحدًا من أخطر المضاعفات في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث قد يكون سببًا للوفاة.



وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الأنفلونزا معطل، ولا يمكن أن يسبب المرض ولكن في حالة الإصابة بالأنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

٢- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الأنفلونز

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الأنفلونزا كغيره من التطعيمات قد يسبب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة او إحمرار حول مكان الحقن.

تطعيم الأنفلونزا

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الأنفلونزا معطل، اي من المستحيل أن يسبب المرض ولكن في حالة الإصابة بالأنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

٢- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن أن يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الأنفلونزا