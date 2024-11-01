الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أكسيوس: واشنطن قد تعلق المساعدات العسكرية لتل أبيب في هذه الحالة

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

قال موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة قد تعلق مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال إذا فشلت في تنفيذ مطالب واشنطن بحلول نهاية الشهر الجاري.

 

الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة

وأضافت أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "بلينكن دعا إلى عدة اجتماعات داخلية لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفذ طلباتنا.. نشعر أننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة".

 

آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 43.259 ألف شخص وإصابة 101.827 آخرين في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إن سلاح الجو أغار على 150 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

استشهاد 47 شخصًا في غارات إسرائيلية خلال الليل على وسط غزة

 

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