الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

قصف اسرائيلي
قصف اسرائيلي

 استشهد 10 فلسطينيين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية بعنف مناطق عديدة بمنطقة النصيرات، مما أوقع العديد من الشهداء والمصابين منذ الفجر.

 

الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ضربة قاسية لإسرائيل

 توعد قائد فرع الحرس الثوري الإيراني في مدينة خُرَّم آباد عاصمة محافظة لورستان العقيد محمد برامكي، إسرائيل برد قاس.

وقال برامكي: أقدم النظام الإسرائيلي على خطوة ضد إيران لن تكون ذات فائدة له، بل ستواجه برد قاس من الشعب الإيراني. نتنياهو قاتل للنساء والأطفال الأبرياء، ولا مكانة له بين المجتمع الدولي.

وأضاف: لقد أثبت الشعب الإيراني منذ الأيام الأولى للتاريخ وحتى اليوم، وخاصة خلال فترة الدفاع المقدس، أنه شعب منتصر ومقاوم، وأن المحاربين الأبطال في إيران لم يخشوا الحرب، وسيظلون ثابتين في مواجهة الأعداء الذين يهددونهم.

واختتم برامكي حديثه قائلًا: "يجب ألا يجرب الإسرائيليون إيران وشعب هذا البلد بتهديدات فارغة، فقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا على مر التاريخ أن أعداءنا لن يتمكنوا أبدًا من إخضاع هذه الشعب".

وكانت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، أفادت في تقارير منفصلة، وبشكل مختلف إلى حد ما، باستعداد إيران لشن هجوم على إسرائيل، قبل أو بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، المقررة في 5 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، وذلك تزامنًا مع تصاعد لهجة بعض المسؤولين بنظام طهران.

وبعد عدة أسابيع من الصمت بشأن هجوم عسكري آخر على إسرائيل، تحدث القائد العام للحرس الثوري الإيراني ونائبه عن "رد حتمي" على الهجوم الإسرائيلي الأخير، كما وصف مدير مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، هذا الرد بأنه سيكون "قاسيًا ومؤلمًا".

 

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قصف مدفعي إسرائيلي نازحين مدرسة فلسطنيين مخيم النصيرات قطاع غزة

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