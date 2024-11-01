الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 47 شخصًا في غارات إسرائيلية خلال الليل على وسط غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 47 شخصا في غارات إسرائيلية خلال الليل استهدفت وسط قطاع غزة.

غارات على 150 هدفا في غزة ولبنان

 وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إن سلاح الجو أغار على 150 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جانبه، كشف حزب الله  في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر الجيش الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى بـ"المناورة البرية" في جنوب لبنان.

 

خسائر جيش الاحتلال في لبنان

وقال حزب الله  في بيانه إن أكثر من 95 قتلوا وأصيب 900 آخرين من ضباط وجنود إسرائيليين.

وأضاف أن عناصر "المقاومة الإسلامية" دمروا 42 دبابة "ميركافا" و4 جرافات عسكرية، وآليّتي "هامر" و"مدرعة" وناقلة جند.

وأفاد بأنه أسقط 3 مسيرات من طراز "هرمز 450" ومسيّرتين من طراز "هرمز 900".

وذكر أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر إسرائيل في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة.

مقتل نقيب بجيش الاحتلال متأثرا بإصابته في معارك غزة

غارات إسرائيلية على 150 هدفا في غزة ولبنان خلال 24 ساعة

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