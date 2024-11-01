الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

43 ألف شهيد، آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد 43.259 ألف شخص وإصابة 101.827 آخرين في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

 

غارات على 150 هدفا في غزة ولبنان

 وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إن سلاح الجو أغار على 150 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جانبه، كشف حزب الله  في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر الجيش الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى بـ"المناورة البرية" في جنوب لبنان.

 

خسائر جيش الاحتلال في لبنان

وقال حزب الله  في بيانه إن أكثر من 95 قتلوا وأصيب 900 آخرين من ضباط وجنود إسرائيليين.

وأضاف أن عناصر "المقاومة الإسلامية" دمروا 42 دبابة "ميركافا" و4 جرافات عسكرية، وآليّتي "هامر" و"مدرعة" وناقلة جند.

 

وأفاد بأنه أسقط 3 مسيرات من طراز "هرمز 450" ومسيّرتين من طراز "هرمز 900".

 

وذكر أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر إسرائيل في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة.

 

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