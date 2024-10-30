أخبار الاقتصاد اليوم، إنستاباي يوجه رسالة للمستخدمين بالتزامن مع التوقيت الشتوي، ارتفاع أسعار الدولار والذهب في تعاملات اليوم، خطة طموحة لزيادة صادرات الأثاث

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

افتتح الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، دورة تدريبية مكثفة لـ ١٨ متدربًا من الجمارك النيجيرية تستمر حتى غدا الخميس، في إطار حرص الجمارك المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة التهريب وتطوير العمل الجمركي.

أعلنت شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية، الأربعاء، عن ارتفاع إيراداتها متجاوزة منافستها العالمية تسلا في الربع الثالث لأول مرة مع تقدمها في الأسواق الخارجية.

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا بنحو 6 قروش أمام الجنيه المصرى، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في البنك المركزي المصري، وترصد “فيتو” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية

نشرت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي تنبيها للمستخدمين بإمكانية تأثر الخدمات غدا الخميس بسبب قيام بعض البنوك بتحديث أنظمتها.

سجل الذهب مستوى قياسيا، اليوم الأربعاء، بعد أن عززت حالة عدم الوضوح بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه نظرا للعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ فإنه يُرجى من الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في الميعاد المُشار إليه قبل الساعة العاشرة مساءً.

شاركت شيري الصينية في المؤتمر العالمي للابتكار لعام 2024 في مدينة ووهو، مقاطعة آنهوي، الذي عقد تحت شعار "التكنولوجيا تقود المستقبل" من خلال سيارتها شيري، حيث تحول من فعالية تقام في يوم واحد إلى احتفال تكنولوجي يمتد أسبوعًا كاملًا.

أكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن المجلس سيركز على وضع خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية من الأثاث خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن أن هذه الخطة ترتكز على عدة محاور أساسية على رأسها تنظيم عدد من البعثات الترويجية الخارجية في بعض الدول وعلى رأسها الأسواق الأوروبية والعربية.

وأوضح أنه من بين المحاور أيضا هو المشاركة في أهم المعارض الدولية المتخصصة، لعرض منتجات الشركات المصرية من الأثاث وتسويقها بشكل جيد.

قبل قيام عميل شركة التأمين بإجراء أية تعديلات جوهرية على الشيء موضوع التأمين لا يحب أن تتخذ أية خطوات دون إخطار شركة التأمين وإلا يسقط حقه في التعويض حال وقوع حادث.

أكدت المهندسة رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بـ الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، أن اللجنة تسعى إلى تجميع كافة الأقطاب من العاملين في المجال على طاولة واحدة لتعزيز الشراكة مع بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ عدة مشروعات مثل التفاوض مع عدة جهات لإعادة تطوير المناطق الأثرية وإدارة المناطق السياحية بمعايير معينة.