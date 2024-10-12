شباب الأعمال تضع روشتة جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهمية دعم الصادرات المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع الدول الأخرى للترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الخارجية من خلال التعاون مع وزارة الخارجية البعثات التجارية التى يقوم بها وفود رجال الأعمال المصريين بالدول الأخرى.

وأضاف: أننا تعمل على المساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال الاشتراك في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية خلال الفترة الماضية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الجمعية اليوم: “نستهدف تحسين ونمو الشركات وتأثيرها في الاقتصاد القومي، عبر تنظيم لقاءات مع المسؤولين الحكومي وغير الحكومي لمناقشة التحديات الاقتصادية والعمل على حلها”.

وأردف أبو باشا: نعمل على تطوير الشركات المتعثرة والتي لديها مشاكل خاصة بالإدارة، بالإضافة إلى عقد عدة بروتوكولات مع جهات حكومية محلية ودولية أبرزها جهاز التمثيل التجاري.

وذكر أبو باشا أن الجمعية شاركت في بعثة مع الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلجيكا وهولندا للترويج لمؤتمر الاستثمار الذى عقد في مصر مؤخرا، مما أثمر عن بعض الاتفاقيات التصديرية بين شركات مصرية وشركات تلك الدول، والترويج للاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة التعدين بالسوق المصري، وتم استعراض معوقات الاستثمار في السوق المصرية

أهمية تنمية العلاقات الدولية

وأكد أهمية تنمية العلاقات الدولية لتوفير الفرص الاستيرادية والتصديرية بين الجمعية والجهات الدولية لتعزيز سبل التعاون وتذليل العقبات التي تواجه عمل الأعضاء من شباب الأعمال مما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي وزيادة حركة التبادل التجاري الخارجي والوقوف علي الفرص الاستثمارية المتاحة، وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية والتي يمكن إتاحتها لأعضاء الجمعية.

ونوه أبو باشا بأنه تم تنظيم عدد من البعثات التجارية والتي أتاحت التباحث في قطاعات جديدة وحيوية مثل الاستثمار في محال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، وسبل تنمية وتعزيز العمل في مجال ريادة الأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.